Marina Almășan, mesaj sfâșietor din Egipt: „Adio, dragul meu!” Vestea care i-a îndoliat vacanța

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 21:39

Marina Almășan trăiește momente de profundă durere, după ce vacanța ei în Egipt a fost zguduită de vestea morții unui om extrem de drag. Realizatoare TV i-a adus un emoționant omagiu regizorului de montaj alături de care a lucrat încă din perioada „Ceaiului de la ora 5” și care s-a stins din viață din cauza unei bolo incurabile.

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