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Marina Almășan, mesaj sfâșietor din Egipt: „Adio, dragul meu!” Vestea care i-a îndoliat vacanța

Marina Almășan (foto: FB)

Marina Almășan (foto: FB)

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 21:39

Marina Almășan trăiește momente de profundă durere, după ce vacanța ei în Egipt a fost zguduită de vestea morții unui om extrem de drag. Realizatoare TV i-a adus un emoționant omagiu regizorului de montaj alături de care a lucrat încă din perioada „Ceaiului de la ora 5” și care s-a stins din viață din cauza unei bolo incurabile.

„Un singur lucru ar fi putut să întunece magia întâlnirii cu fascinantul Egipt: moartea cuiva drag. Și… s-a întâmplat”, a mărturisit vedeta.

Realizatoarea TV a dezvăluit că un diagnostic sumbru a dat peste cap planurile unei noi colaborăr și recunoaște că a sperat până în ultima clipă într-o revenire.

„Iată că acea cafea nu se va mai întâmpla niciodată…”, scrie Marin. "Drum bun spre stele, dragul meu coleg, spre mama pe care ai venerat-o și spre sora mai mică, a cărei plecare nu te-a lăsat, pesemne, să lupți până la capăt”.

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