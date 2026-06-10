Kelemen Hunor, avertisment dur: „Dacă îl alegi pe Tomac, îl alegi pe Băsescu. Acest guvern este o invenție românească, un monstru când aprinzi lumina”

Sursă: Realitatea.Net

Liderul UDMR, Kelemen Hunor, a lansat o serie de analize tăioase la adresa noilor mișcări de pe scena politică românească. Acesta a analizat formula guvernamentală propusă în jurul premierului desemnat Eugen Tomac și a comentat ascensiunea rapidă a lui Ilie Bolojan la vârful partidelor de dreapta.

„Tomac nu este independent, poți să spui despre el că e și OZN”

În privința echipei guvernamentale trimise în Parlament pentru votul de învestitură, președintele UDMR consideră că formula propusă — un cabinet majoritar tehnocrat condus de un lider politic — reprezintă o anomalie constituțională și o dovadă de slăbiciune instituțională.

„Tomac nu este independent. Dacă îl alegi pe Tomac, îl alegi pe Traian Băsescu. Poți să spui despre el că este și OZN, dar nu este independent. S-a mai auzit de guvern politic cu premier tehnocrat, dar formula aceasta, cu un guvern tehnocrat condus de un premier politic, este o invenție românească. Ea demonstrează că nu ai încredere în Parlament”, a explicat liderul uniunii.

Kelemen Hunor avertizează că un astfel de executiv va fi extrem de fragil și dependent de negocieri obscure pentru fiecare act normativ: „Nu poți să guvernezi doar prin ordonanțe; dacă va trece guvernul, imediat după vot premierul o să umble cu lumânarea prin Parlament ca să caute voturi. Pentru a asuma guvernarea trebuie să îți asumi și responsabilitatea direct, nu prin interpuși. Sunt multe lucrui care arată bine pe dinafară, dar când aprinzi lumina, constați că e un monstru.”

Reconfigurarea Dreptei: Ilie Bolojan vs. Nicușor Dan

Pe tabla de șah a politicii interne, Kelemen Hunor observă o reorientare masivă a forțelor conservator-liberale în jurul unei noi figuri centrale, fapt ce ar putea crea tensiuni majore în viitorul apropiat.

Preluarea ostilă a USR: „Ilie Bolojan se prefigurează a fi noul lider al dreptei; a luat USR-ul fără acte și nu este exclus să fie un oponent pentru Nicușor Dan la următoarele alegeri.”

Flexibilitate obligatorie: „În politică nu poți să rămâi rigid așa, timp de patru ani, mai ales dacă nu ai o majoritate de unul singur.”

Întrebat despre relațiile personale cu cei doi lideri ai momentului, președintele UDMR a recunoscut că trecutul a fost diferit, deși în prezent colaborează normal cu amândoi. Pe Nicușor Dan l-a susținut „cu toată convingerea” pentru a obține voturile comunității maghiare, în ciuda unor vechi litigii juridice legate de Hala Matache. În schimb, cu Ilie Bolojan disputele au fost mult mai aprinse la nivel local: „Cu Ilie Bolojan am avut câteva conflicte dure la Oradea, care au durat mult. Totuși, când a ajuns la București, mi-a spus: «Ce am avut de împărțit, lăsăm acasă», iar de atunci ne respectăm.”

Liderul UDMR a dezvăluit și motivul pentru care formațiunea sa nu face propuneri de premier, amintind de o discuție purtată în trecut cu fostul președinte: „Dacă UDMR propunea un premier, imediat ar fi spus lumea: «Vine ungurul și face ceva cu interesul și strategia națională», de aceea nu am propus niciodată. Klaus Iohannis a glumit o dată cu mine și mi-a zis: «Tu glumești așa, dar poate o dată chiar o să te propun premier».”