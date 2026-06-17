Ce efecte are consumul zilnic de apă cu mentă și lămâie timp de o săptămână. Beneficii și mituri explicate de specialiști

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 11:15

Apa cu mentă și lămâie este una dintre cele mai populare băuturi naturale consumate pentru hidratare și revitalizare. Ușor de preparat și cu un gust răcoritor, aceasta este adesea inclusă în rutina zilnică a persoanelor care își doresc un stil de viață sănătos. Deși este frecvent asociată cu ideea de „detoxifiere”, efectele sale reale sunt legate în principal de hidratare și de proprietățile naturale ale ingredientelor pe care le conține. Iată ce susțin specialiștii!

Distribuie articolul