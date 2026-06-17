Alimente recomandate de reumatologi pentru reducerea inflamației: ce ar trebui să includă în dietă persoanele cu boli autoimune

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 09:43

Bolile autoimune și afecțiunile inflamatorii cronice, precum artrita, lupusul, guta sau fibromialgia, afectează un număr tot mai mare de persoane. Deși tratamentul medicamentos rămâne esențial, specialiștii în reumatologie susțin că o alimentație echilibrată poate contribui la reducerea inflamației și la ameliorarea simptomelor.

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