Alimente recomandate de reumatologi pentru reducerea inflamației: ce ar trebui să includă în dietă persoanele cu boli autoimune

Bolile autoimune și afecțiunile inflamatorii cronice, precum artrita, lupusul, guta sau fibromialgia, afectează un număr tot mai mare de persoane. Deși tratamentul medicamentos rămâne esențial, specialiștii în reumatologie susțin că o alimentație echilibrată poate contribui la reducerea inflamației și la ameliorarea simptomelor.
Medicii atrag însă atenția că nu există alimente-minune care să vindece aceste afecțiuni. Potrivit reumatologului Amanda Moyer, alimentația nu este, în majoritatea cazurilor, cauza apariției bolii și nici nu poate înlocui tratamentul prescris de medic, scrie Huffpost.
Printre alimentele recomandate se numără uleiul de măsline extravirgin, bogat în oleocanthal, un compus natural cu proprietăți antiinflamatoare. Specialiștii spun că efectele acestuia sunt comparabile cu cele ale unor medicamente antiinflamatoare, contribuind la reducerea markerilor inflamatori și la protejarea sănătății cardiovasculare.
Peștele gras și beneficiile acizilor Omega-3
Somonul, macroul, sardinele și hamsiile sunt alte alimente recomandate frecvent pacienților cu boli reumatice. Acestea conțin acizi grași Omega-3, asociați cu reducerea inflamației și cu un risc mai scăzut de dezvoltare a unor afecțiuni autoimune.
Studiile citate de specialiști arată că administrarea regulată a compușilor EPA și DHA, prezenți în Omega-3, poate contribui la diminuarea incidenței bolilor autoimune și la menținerea efectelor benefice pe termen lung.
Fibrele, importante pentru sănătatea articulațiilor
Creșterea consumului de fibre poate avea un impact pozitiv asupra inflamației din organism. Fasolea, legumele, fructele și cerealele integrale contribuie la menținerea sănătății digestive și pot reduce inflamația asociată bolilor reumatice.
Medicii recomandă obținerea fibrelor din surse alimentare naturale, în locul suplimentelor, pentru beneficii mai complexe asupra organismului.
Alimentele fermentate susțin sistemul imunitar
Varza, kimchi-ul și varza murată se numără printre produsele apreciate de specialiști pentru efectele lor asupra microbiomului intestinal. Cercetările arată că alimentele fermentate pot crește diversitatea bacteriilor benefice din intestin și pot contribui la reducerea proceselor inflamatorii implicate în bolile autoimune.
De asemenea, anumite legume din familia cruciferelor, precum varza, conțin sulforafan, un compus recunoscut pentru proprietățile sale antiinflamatoare.
Nucile și migdalele, gustări benefice pentru organism
Nucile, migdalele și alte fructe oleaginoase oferă un aport important de proteine, fibre și grăsimi sănătoase. Specialiștii recomandă consumul acestora ca gustări între mese, deoarece fac parte dintr-un model alimentar asociat cu reducerea inflamației cronice.
Alimentația completează tratamentul, dar nu îl înlocuiește
Medicii subliniază că dieta trebuie privită ca o componentă complementară a tratamentului și nu ca o alternativă la acesta. Renunțarea la terapiile prescrise în favoarea exclusivă a schimbărilor alimentare poate avea consecințe grave, inclusiv agravarea bolii, afectarea organelor sau deteriorarea ireversibilă a articulațiilor.
Specialiștii recomandă adoptarea unor obiceiuri alimentare sănătoase și discutarea oricăror modificări ale dietei cu medicul curant, pentru ca acestea să fie integrate în planul general de tratament.