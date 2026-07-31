Antarctica a înregistrat −84,1 grade Celsius, cea mai scăzută temperatură de pe Terra din 2012

O temperatură de −84,1 grade Celsius a fost înregistrată la stația de cercetare Concordia din Antarctica, cea mai scăzută valoare măsurată pe Terra din 2012, într-un moment în care Europa și America de Nord se confruntă cu valuri severe de căldură și incendii de vegetație, relatează Live Science.
Stația Concordia, amplasată în centrul Antarcticii, a înregistrat pe 181818 iulie o temperatură minimă de −84,1∘C. Valoarea a fost consemnată de două ori, la orele 06:25 și 06:34, ora locală, potrivit Institutului Polar Francez Paul-Émile Victor.
Antarctica, la −84,1 grade Celsius
Baza este administrată în parteneriat de institutul francez și Programul Național Italian de Cercetare în Antarctica (PNRA).
Deși temperaturile scad frecvent sub pragul de −80∘C în timpul iernii polare, specialiștii consideră că o asemenea valoare este ieșită din comun.
„Chiar și aici, unde frigul extrem este ceva obișnuit, temperaturile sub −84∘C sunt remarcabile și arată cât de variabilă poate fi încă vremea din Antarctica”, a declarat pentru Live Science Gabriele Carugati, coordonatorul stației Concordia.
Contrast cu valurile de căldură
Recordul de frig din Antarctica vine pe fondul unor episoade de caniculă care afectează zone întinse din Europa și America de Nord. În același timp, mai multe țări se confruntă cu incendii de vegetație de amploare, inclusiv Canada, Statele Unite, Franța și Spania.
Cercetătorii subliniază că un episod local de frig extrem nu contrazice încălzirea globală. Schimbările climatice se referă la evoluții globale și pe termen lung, în timp ce vremea poate produce, în continuare, fenomene excepționale la nivel regional.
„Schimbările climatice descriu tendințele globale pe termen lung, însă fenomenele meteorologice individuale pot aduce în continuare episoade excepționale de frig”, a explicat Carugati.
Unul dintre cele mai ostile locuri
Concordia se numără printre cele mai izolate stații de cercetare de pe glob. Baza se află pe un strat de gheață gros de circa 3.300 de metri, la o altitudine de peste 3.200 de metri și la mai mult de 1.000 de kilometri de cea mai apropiată coastă.
În timpul iernii antarctice, soarele nu răsare luni la rând. Atmosfera foarte uscată și stabilă, precum și lipsa norilor, permit pierderea constantă a căldurii în spațiu, creând condițiile pentru temperaturi extreme.
„Concordia este un loc unic. În timpul iernii nu există lumină solară luni întregi, atmosfera este extrem de uscată și stabilă, iar în nopțile senine căldura se pierde continuu în spațiu, deoarece nu există nori care să o rețină. Aceste condiții permit temperaturilor să coboare la valori extraordinare”, a spus coordonatorul stației.