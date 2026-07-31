Antarctica a înregistrat −84,1 grade Celsius, cea mai scăzută temperatură de pe Terra din 2012

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 19:04

O temperatură de −84,1 grade Celsius a fost înregistrată la stația de cercetare Concordia din Antarctica, cea mai scăzută valoare măsurată pe Terra din 2012, într-un moment în care Europa și America de Nord se confruntă cu valuri severe de căldură și incendii de vegetație, relatează Live Science.

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