ÎCCJ cere garantarea imparțialității Curții Constituționale în conflictul dintre Guvern și puterea judecătorească

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 aug. 2026, 10:35

Explicațiile oferite până în acest moment cu privire la întrevederea dintre președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, și Ilie Bolojan, prim-ministru, nu sunt de natură să clarifice pe deplin circumstanțele acesteia și nici să înlăture îngrijorările legitime generate în spațiul public și la nivelul autorității judecătorești, se arată într-un comunicat al Înaltei Curți de Casație și Justiție.

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