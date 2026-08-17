Advertising
Advertising
Justitie· 1 min citire
Augustin Zegrean: Tănăsescu nu avea ce să caute la întâlnirea cu Bolojan. A fost inutilă
Augusti Zegrean, fost președinte CCR (Inquam Photos)
Publicat17 aug. 2026, 07:32
SursăRealitate Plus
Întâlnirea dintre președinta CCR, Simina Tănăsescu, și premierul Ilie Bolojan stârnește controverse chiar înaintea deciziei privind Legea integrității. Reprezentanții CCR susțin că cei doi nu au discutat despre dosarul aflat pe rolul Curții. Fostul șef al CCR, Augustin Zegrean, spune că întâlnirea a fost „absolut inutilă”.
Citește și
- 10:05CCR se pronunță asupra Legii Integrității. În joc, mandatul lui Dominic Fritz: ședință decisivă de la ora 11:00
- 07:15Vlad Pascu, un nou proces. Cine l-a dat în judecată pe el și pe tatăl său
- 20:30Reacția CCR în toiul scandalului. Șefa Curții nu neagă nici acum întâlnirea cu Bolojan
- 19:42CSM cere transparență după întâlnirea Tănăsescu-Bolojan: „Se impun clarificări publice”
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News