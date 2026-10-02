Procesul „Șacalului”, la ultimul termen la Tribunalul Constanța. Familiile victimelor cer închisoare pe viață și daune de 1,2 milioane de euro

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 2 oct. 2026, 17:54

Procesul în care Neculai Mitrea, cunoscut sub numele de „Șacalul”, este judecat pentru uciderea a două femei, a ajuns la ultimul termen la Tribunalul Constanța. În fața instanței, avocatul Adrian Cuculis, care reprezintă familiile victimelor, a solicitat condamnarea inculpatului la închisoare pe viață, precum și acordarea unor despăgubiri morale în valoare totală de 1,2 milioane de euro.

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