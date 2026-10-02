Procesul „Șacalului”, la ultimul termen la Tribunalul Constanța. Familiile victimelor cer închisoare pe viață și daune de 1,2 milioane de euro

Procesul în care Neculai Mitrea, cunoscut sub numele de „Șacalul”, este judecat pentru uciderea a două femei, a ajuns la ultimul termen la Tribunalul Constanța. În fața instanței, avocatul Adrian Cuculis, care reprezintă familiile victimelor, a solicitat condamnarea inculpatului la închisoare pe viață, precum și acordarea unor despăgubiri morale în valoare totală de 1,2 milioane de euro.
Ultimul termen în dosarul „Șacalului”
Ședința de judecată a avut loc vineri, 2 octombrie 2026, la Tribunalul Constanța, după o perioadă în care instanța a analizat acuzațiile aduse lui Neculai Mitrea, cunoscut drept „Șacalul”.
La termenul final, avocatul familiilor victimelor a formulat concluziile acestora și a cerut aplicarea unei pedepse cu închisoarea pe viață. Totodată, familiile celor două femei ucise solicită despăgubiri pentru prejudiciul moral, suma totală invocată fiind de 1,2 milioane de euro.
Pronunțarea instanței nu va avea loc însă imediat. Tribunalul Constanța a amânat pronunțarea pentru 11 noiembrie 2026, data la care este așteptată soluția în acest dosar.
Cum și-ar fi ales victimele „Șacalul”
Cazul a atras atenția prin modul în care, potrivit acuzațiilor prezentate în timpul anchetei și procesului, victimele ar fi fost abordate pe internet.
Avocatul Adrian Cuculis a susținut că una dintre particularitățile dosarului este faptul că femeile ar fi fost identificate online și ulterior chemate la locuința inculpatului. Potrivit acuzațiilor, după ce întreținea relații sexuale cu acestea, bărbatul le-ar fi ucis și le-ar fi sustras bunurile.
Dosarul a fost asociat și cu fenomenul crimelor împotriva femeilor, avocatul familiilor victimelor vorbind despre cazul „Șacalului” în contextul femicidelor din România.
Verdictul este așteptat pe 11 noiembrie
În acest moment, instanța urmează să analizeze toate probele și susținerile formulate de părțile din dosar înainte de pronunțarea soluției.
„Astăzi, la Tribunalul Constanța, a avut loc ultimul termen de judecată din procesul „Șacalului”, acuzat că a omorât mai multe victime, după ce le-a și exploatat. În reprezentarea familiilor victimelor, am solicitat condamnarea acestuia la închisoare pe viață și plata unor daune morale de 1,2 milioane de euro. Amintesc că una dintre particularitățile acestui caz, pe lângă faptul că se adaugă la șirul lung de femicide din România, este aceea că Șacalul își alegea victimele de pe internet, apoi le chema la el. După ce întrețineau relații sexuale, le suprima viața și le fura bunurile. Pronunțarea în dosar a fost amânată pentru data de 11 noiembrie.”, a transmis cunoscutul avocat - Adrian Cuculis.
Cererea privind condamnarea la închisoare pe viață și plata daunelor morale de 1,2 milioane de euro reprezintă poziția familiilor victimelor, exprimată prin avocatul Adrian Cuculis. Decizia finală aparține instanței.
Pe 11 noiembrie 2026, Tribunalul Constanța urmează să anunțe soluția în dosarul „Șacalului”.