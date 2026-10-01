Lovitură uriașă în lumea hackerilor. Un român de 24 de ani, reținut într-un dosar transfrontalier privind furtul de date

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 1 oct. 2026, 17:02

Polițiștii români și procurorii DIICOT au desfășurat, pe 30 septembrie 2026, o operațiune de amploare într-un dosar privind activitatea unei grupări infracționale organizate, transfrontaliere, specializată în furtul de date informatice.

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