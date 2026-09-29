Anchetă de amploare în Neamț: licitații din domeniul silvic, contracte suspecte și exploatări ilegale de lemn

O anchetă penală de amploare este în desfășurare în județul Neamț, după ce procurorii au identificat suspiciuni privind modul în care ar fi fost organizate și atribuite mai multe contracte în cadrul unei instituții publice din domeniul silvic. Sunt investigate posibile fapte de deturnare a licitațiilor publice, abuz în serviciu, folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane, fals și sustragerea sau distrugerea unor înscrisuri.
Cercetările sunt efectuate in rem, ceea ce înseamnă că, în această etapă, ancheta vizează faptele investigate, fără ca procurorii să fi anunțat punerea sub acuzare a unor persoane anume.
Suspiciuni privind licitații și firme controlate prin interpuși
Potrivit Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, anchetatorii verifică suspiciuni potrivit cărora actuali și foști factori de decizie din cadrul unei instituții publice din sectorul silvic ar fi controlat, prin intermediul unor persoane interpuse, firme care participau la procedurile de atribuire organizate de instituție.
Societățile comerciale vizate ar fi obținut contracte pentru exploatarea masei lemnoase pe picior, ceea ce le-ar fi permis accesul în fondul forestier. Procurorii verifică inclusiv suspiciuni privind exploatarea și transportul unor cantități de material lemnos peste volumele înscrise în actele de punere în valoare.
Anchetatorii verifică și modul în care au fost executate mai multe lucrări silvice. Este vorba despre activități precum descopleșiri, degajări, împăduriri, completări și acțiuni pentru protejarea arboretului împotriva dăunătorilor.
Conform cercetărilor de până acum, există suspiciuni că unele dintre aceste servicii nu ar fi fost realizate la nivelul cantitativ și calitativ prevăzut în contracte.
Contracte pe patru ani, suplimentate ulterior
O altă direcție a anchetei vizează modul în care ar fi fost utilizate acordurile-cadru pentru atribuirea contractelor de prestări servicii.
Procurorii susțin că persoanele investigate ar fi profitat de posibilitatea încheierii unor acorduri-cadru pe perioade mai lungi, de regulă patru ani. Ulterior, în baza unor note de fundamentare, ar fi fost încheiate contracte subsecvente, prin care valorile inițiale ale contractelor ar fi fost suplimentate.
Anchetatorii verifică dacă aceste proceduri au fost folosite pentru favorizarea anumitor operatori economici și pentru crearea unui mecanism prin care firmele respective să beneficieze în mod repetat de contracte din domeniul silvic.
Zeci de percheziții în județul Neamț
Marți, anchetatorii au efectuat nouă percheziții domiciliar în județul Neamț în dosarul privind presupusele nereguli legate de atribuirea contractelor publice.
Cercetările vizează posibile infracțiuni precum deturnarea licitațiilor publice, abuzul în serviciu, folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane, fals în înscrisuri sub semnătură privată, fals intelectual, precum și sustragerea sau distrugerea de înscrisuri.
În paralel, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu Neamț, au fost puse în executare alte 17 mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar penal referitor la suspiciuni de încălcare a legislației silvice.
Cele două anchete vizează, potrivit procurorilor, același mecanism infracțional.
Perchezițiile au avut loc la locuințe, sedii și puncte de lucru ale unor firme, dar și în spații aparținând unor instituții publice.
Procurorii verifică documentele și transporturile de lemn
Anchetatorii au urmărit să identifice și să ridice documente, acte de transport și evidențe de gestiune referitoare la materialul lemnos. De asemenea, au fost căutate terminale de comunicații și alte suporturi care ar putea conține informații relevante pentru dosare.
O parte importantă a cercetărilor vizează mai multe transporturi de material lemnos. Procurorii încearcă să stabilească proveniența lemnului, cantitățile transportate și locurile de unde acesta ar fi fost încărcat.
Totodată, sunt verificate datele înscrise în documentele de însoțire și în evidențele informatice, pentru a se stabili dacă acestea corespund operațiunilor efectiv realizate.
Sunt verificate posibile legături între firme și persoane din sectorul silvic
O altă componentă a anchetei urmărește eventualele legături dintre reprezentanții și angajații unei societăți comerciale și persoane care au avut sau au în prezent atribuții în cadrul unor instituții din domeniul silvic.
Procurorii încearcă să stabilească dacă anumite firme care activează în exploatarea lemnului ar fi beneficiat de sprijin din partea unor persoane aflate în poziții de decizie în instituțiile silvice.
Cercetările continuă pentru clarificarea mecanismului prin care ar fi fost atribuite contractele, a modului în care au fost executate lucrările și a eventualelor prejudicii produse. La acest moment, suspiciunile sunt verificate de anchetatori, iar efectuarea perchezițiilor nu echivalează cu stabilirea vinovăției persoanelor vizate.