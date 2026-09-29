Anchetă de amploare în Neamț: licitații din domeniul silvic, contracte suspecte și exploatări ilegale de lemn

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 29 sept. 2026, 17:22

O anchetă penală de amploare este în desfășurare în județul Neamț, după ce procurorii au identificat suspiciuni privind modul în care ar fi fost organizate și atribuite mai multe contracte în cadrul unei instituții publice din domeniul silvic. Sunt investigate posibile fapte de deturnare a licitațiilor publice, abuz în serviciu, folosirea funcției pentru favorizarea unor persoane, fals și sustragerea sau distrugerea unor înscrisuri.

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