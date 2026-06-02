Mii de silvicultori riscă să piardă un sfert din salariu din cauza noii legi a salarizării. Federația Silva cere de urgență intervenția Guvernului

Reprezentanții Federației Silva susțin că proiectul noii legi a salarizării ar putea duce la scăderea veniturilor personalului silvic cu 25% și cer eliminarea unei prevederi care anulează compensarea fostului spor de risc prevăzută de Codul silvic.

Sindicaliștii afirmă că personalul silvic beneficiază încă din anul 2008 de un spor de risc de 25% din salariul de bază, introdus prin Codul silvic adoptat prin Legea nr. 46/2008. Potrivit acestora, sporul a fost acordat din cauza condițiilor dificile de muncă, gradului ridicat de periculozitate și responsabilităților specifice activității desfășurate de silvicultori.

Sporul de risc a fost eliminat prin noul Cod silvic

Federația Silva explică faptul că sporul de risc era acordat personalului silvic din cadrul autorității publice centrale responsabile de silvicultură, structurilor teritoriale, ocoalelor silvice de regim, structurilor silvice superioare, Regiei Naționale a Pădurilor și Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură „Marin Drăcea”. Potrivit sindicaliștilor, odată cu intrarea în vigoare a noului Cod silvic, adoptat prin Legea nr. 331/2024, sporul de risc a fost eliminat. Pentru a evita reducerea veniturilor, în lege a fost introdusă o majorare echivalentă cu 25% a salariului de bază.

„Părea că nedreptatea a fost reparată. Dar majorarea nu a mai fost aplicată, fiind suspendată prin OUG nr. 4/2025”, susțin reprezentanții Federației Silva.

Aceștia spun că prevederea nu reprezintă „o majorare salarială propriu-zisă”, ci are rol compensatoriu pentru eliminarea sporului de risc și urmărește menținerea veniturilor actuale ale personalului silvic.

Sindicaliștii: „Veniturile silvicultorilor vor scădea cu 25%”

Potrivit Federației Silva, proiectul noii legi a salarizării, publicat în consultare pe 25 mai 2026, propune eliminarea articolului care prevedea compensarea fostului spor de risc.

„În fapt, aplicarea acestei prevederi va conduce la diminuarea veniturilor silvicultorilor cu 25%”, afirmă sindicaliștii.

Federația Silva spune că a solicitat Ministerului Muncii eliminarea acestei prevederi din proiectul de lege și atrage atenția că măsura ar afecta mii de angajați din domeniul silvic.

„Dacă proiectul legii salarizării va fi adoptat în forma actuală, s-ar produce o reducere substanțială a veniturilor personalului silvic. Măsura va afecta mii de silvicultori care își desfășoară activitatea în cadrul autorității publice centrale pentru silvicultură, Gărzii Forestiere Naționale, gărzilor forestiere județene, ocoalelor silvice de stat, de regim și private, Regiei Naționale a Pădurilor și Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Silvicultură”, transmit reprezentanții federației.

Federația Silva cere modificarea proiectului de lege

Sindicaliștii spun că angajații din domeniul silvic sunt expuși în continuare acelorași condiții grele de muncă, aceluiași grad de periculozitate și acelorași responsabilități privind administrarea și protecția pădurilor. În acest context, Federația Silva solicită Guvernului și Ministerului Muncii să modifice proiectul de lege astfel încât noua lege a salarizării să nu ducă la diminuarea veniturilor personalului silvic și să evite apariția unor inechități salariale.

Formula propusă de Federația Silva este eliminarea punctului 18 din articolul 36 alineatul 1 al proiectului Legii privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. Totodată, Federația Sindicatelor Silva și-a exprimat disponibilitatea de a participa la consultări pentru definitivarea proiectului de lege, astfel încât veniturile silvicultorilor să nu fie afectate.