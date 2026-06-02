Trucul simplu care îți poate salva roșiile de afide și musculițele albe. Ce plante recomandă specialiștii să cultivi alături de ele

Cultivarea roșiilor poate deveni o adevărată provocare atunci când apar dăunători precum afidele sau musculițele albe, două dintre cele mai frecvente insecte care afectează culturile din grădină. Pentru a evita utilizarea pesticidelor, specialiștii recomandă câteva soluții naturale care pot proteja plantele și, în același timp, pot contribui la dezvoltarea sănătoasă a culturii.

Anumite plante aromatice și legume pot acționa ca repelente naturale, în timp ce altele atrag insecte benefice care țin sub control populațiile de dăunători.

Plantele care protejează roșiile în mod natural

Printre cele mai eficiente plante companion pentru roșii se numără busuiocul. Aroma sa puternică maschează mirosul specific al tomatelor și ajută la îndepărtarea afidelor, musculițelor albe și acarienilor. În plus, mulți grădinari susțin că busuiocul contribuie și la îmbunătățirea gustului fructelor.

Și cimbrul este un aliat valoros în grădină. Mirosul său intens descurajează numeroși dăunători, inclusiv anumite specii de omizi. Totodată, planta ajută la conservarea umidității din sol și limitează dezvoltarea buruienilor, funcționând ca o acoperire naturală a terenului.

Oregano oferă beneficii similare. Parfumul său puternic contribuie la alungarea insectelor nedorite și, în același timp, atrage polenizatori și insecte prădătoare care se hrănesc cu afide.

Ridichile și fasolea de vară, arme secrete împotriva dăunătorilor

Specialiștii consideră ridichea una dintre cele mai eficiente plante companion pentru culturile de roșii. Aceasta funcționează ca o plantă-capcană, atrăgând puricii de pământ care ar putea afecta răsadurile de tomate. În acest fel, dăunătorii se concentrează asupra ridichilor, iar plantele de roșii rămân protejate în perioada lor cea mai vulnerabilă.

O altă opțiune este fasolea de vară, care are un rol dublu. Pe lângă faptul că poate atrage o parte dintre dăunători, contribuie și la îmbogățirea solului cu azot, un element esențial pentru dezvoltarea plantelor. Totuși, aceasta trebuie plantată astfel încât să nu concureze cu roșiile pentru spațiu și lumină.

Plante care atrag insectele benefice

Pe lângă speciile care alungă dăunătorii, există și plante care atrag insecte folositoare în grădină.

Mărarul este una dintre acestea. Florile sale atrag sirfide, viespi parazite și alte insecte benefice ale căror larve se hrănesc cu afide și musculițe albe.

De asemenea, coriandrul devine, în perioada de înflorire, un adevărat magnet pentru insectele prădătoare. Acestea contribuie la controlul populațiilor de omizi și al unor dăunători precum gândacul de Colorado.

Cum poți îmbunătăți și calitatea solului

Pentru un sol mai sănătos și mai fertil, grădinarii pot apela la plante precum trifoiul alb, trifoiul roșu sau secara de iarnă. Acestea contribuie la îmbunătățirea structurii terenului și la creșterea nivelului de nutrienți disponibili pentru culturile de legume.

Prin asocierea inteligentă a plantelor, grădinarii pot reduce semnificativ atacurile dăunătorilor și pot obține recolte mai sănătoase, fără a recurge la tratamente chimice agresive.