Circulație închisă pe sensul Parlament–Biblioteca Națională: anunțul primarului Daniel Băluță

Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a anunțat marți, într-o postare pe Facebook, că începând de mâine dimineață va fi închis traficul rutier în zona fântânilor din Piața Unirii, pe sensul de mers dinspre Parlament către Biblioteca Națională.

Potrivit edilului, fluxul de circulație va fi deviat temporar pe laterala din dreapta a pieței, în zona restaurantului Horoscop. Măsura a fost aprobată de Comisia de Circulație a Primăriei Capitalei și este necesară pentru continuarea lucrărilor la Planșeul Unirii, în special pentru realizarea piloților și a altor intervenții tehnice din zona a treia a proiectului.

Băluță a precizat că restricțiile nu vor afecta semnificativ traficul, însă le recomandă șoferilor să circule cu atenție și să respecte noua semnalistică rutieră instalată în zonă.