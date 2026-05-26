Când ești obligat să permiți accesul asociației de proprietari în apartament și ce riști dacă refuzi

Viața la bloc vine cu un set de obligații pe care mulți proprietari le ignoră sau le cunosc doar parțial. Una dintre cele mai importante vizează accesul în locuință atunci când sunt necesare intervenții asupra instalațiilor sau elementelor comune ale imobilului.

Legislația în vigoare stabilește clar situațiile în care proprietarul nu poate refuza accesul reprezentanților asociației de proprietari sau al echipelor autorizate. Refuzul nejustificat poate atrage amenzi și chiar răspundere pentru eventualele pagube produse altor locatari.

Când este obligatoriu accesul în apartament

Potrivit Legii nr. 196/2018 privind asociațiile de proprietari, proprietarii sunt obligați să permită accesul în locuință atunci când sunt necesare lucrări care vizează elemente comune ale imobilului și care nu pot fi realizate din exterior.

Este vorba în special despre intervenții precum:

avarii la țevi sau instalații comune

infiltrații care afectează mai multe apartamente

lucrări de reparații sau înlocuiri ce nu pot fi efectuate din exterior

În aceste situații, dreptul de proprietate privată este corelat cu obligația de a permite accesul pentru intervenții care țin de siguranța întregului imobil.

Cine are voie să intre în locuință

Accesul în apartament nu este liber, ci strict reglementat. Intrarea se face doar în baza unui preaviz sau în situații de urgență și poate fi realizată de:

președintele asociației de proprietari

membrii comitetului executiv

administratorul blocului

persoane autorizate pentru efectuarea lucrărilor

Intervențiile sunt realizate exclusiv de persoane desemnate oficial, în funcție de natura lucrării.

Notificarea proprietarului înainte de intervenție

În mod obișnuit, proprietarul trebuie informat în scris cu cel puțin 5 zile înainte de intervenție. Notificarea trebuie să fie motivată și emisă de asociația de proprietari.

În situații de urgență, cum ar fi o avarie majoră sau o scurgere de apă care poate produce pagube altor apartamente, termenul de notificare poate fi redus la 24 de ore.

Ce riști dacă refuzi accesul

Refuzul nejustificat de a permite accesul în apartament poate avea consecințe legale directe. Proprietarul poate fi tras la răspundere pentru prejudiciile care apar în imobil din cauza imposibilității de a interveni la timp.

În plus, legea prevede amenzi cuprinse între 500 și 3.000 de lei pentru refuzul accesului necesar intervențiilor.

Dacă în timpul unor astfel de situații apar pagube în alte locuințe, acestea sunt acoperite inițial din fondul de reparații al asociației. Ulterior, dacă se stabilește că intervenția sau vina aparține unei firme sau unui executant, sumele pot fi recuperate de la acesta.

Regulile sunt concepute pentru a proteja siguranța întregului imobil și pentru a preveni situațiile în care o problemă tehnică într-un singur apartament se transformă într-o avarie extinsă pentru tot blocul.