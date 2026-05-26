Lovitură pentru constructorul Podului de la Brăila. CNAIR câștigă în Italia disputa privind penalitățile uriașe pentru întârzieri

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a obținut o nouă victorie în instanțele din Italia în litigiul cu Webuild, constructorul podului suspendat de la Brăila, unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură din România.

Judecătorii de la Roma au respins încercarea companiei italiene de a bloca executarea garanției financiare impuse pentru întârzierile semnificative înregistrate în cadrul lucrărilor, consolidând astfel poziția autorităților române în acest dosar cu miză financiară ridicată.

Suma aflată în centrul disputei depășește 87 de milioane de lei și reprezintă penalități aplicate pentru întârzierile acumulate în execuția proiectului.

Reprezentanții CNAIR au transmis că instituția va continua să apere interesele statului român în toate instanțele competente, indiferent de complexitatea litigiilor sau de partenerii contractuali implicați.

Disputa pentru întârzierile de la Podul de la Brăila

Conflictul juridic dintre CNAIR și Webuild are la bază întârzierile majore înregistrate în finalizarea podului suspendat peste Dunăre, proiect considerat strategic pentru infrastructura rutieră din România.

În octombrie 2025, surse din cadrul companiei de drumuri confirmau că scrisoarea de garanție depusă de constructorul italian a fost deja executată, iar peste 80 de milioane de lei au intrat în conturile CNAIR.

Măsura a fost posibilă în urma unei decizii definitive și executorii a Curții de Apel București, care a dat câștig de cauză companiei românești în privința penalităților de întârziere.

Penalități de zeci de milioane de euro pentru întârzieri majore

Conform informațiilor prezentate de autorități, instanțele au stabilit că Webuild trebuie să achite despăgubiri de aproximativ 16 milioane de euro, echivalentul a peste 80 de milioane de lei, pentru întârzierile acumulate la proiect.

Întârzierea totală a lucrărilor a depășit 800 de zile, aspect care a stat la baza calculării penalităților contractuale.

Decizia recentă a instanței din Roma întărește poziția CNAIR în executarea garanțiilor financiare și confirmă valabilitatea demersurilor făcute de partea română în acest litigiu internațional.

CNAIR: „Vom apăra interesele statului în orice instanță”

Reprezentanții CNAIR au subliniat că vor continua să urmărească recuperarea sumelor datorate și să apere interesele statului român în toate procedurile juridice în curs sau viitoare.

Litigiul cu Webuild rămâne unul dintre cele mai importante cazuri recente din zona infrastructurii mari din România, având în vedere valoarea contractului și amploarea întârzierilor înregistrate.