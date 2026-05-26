Traian Băsescu redobândește cetățenia Republicii Moldova. Anunțul făcut de Maia Sandu și mesajul transmis fostului președinte român

Fostul președinte al României Traian Băsescu a redobândit cetățenia Republicii Moldova, potrivit unui anunț făcut marți de președinta de la Chișinău, Maia Sandu, într-o postare publicată pe rețelele de socializare.

Decizia marchează o nouă etapă într-un dosar cu evoluții politice și juridice care s-a întins pe mai mulți ani, după ce fostul lider de la București a pierdut anterior acest statut.

Anunțul făcut de Maia Sandu

Maia Sandu a transmis că fostul președinte român a avut un rol important în susținerea Republicii Moldova în diferite momente, indiferent de contextul politic de la Chișinău.

Potrivit șefei statului, Traian Băsescu a sprijinit constant păstrarea identității naționale, promovarea limbii române și apropierea Republicii Moldova de valorile europene.

„Domnul Băsescu este respectat şi aşteptat ca un frate aici, în Republica Moldova”, a transmis Maia Sandu, care i-a mulțumit totodată pentru sprijinul acordat în facilitarea redobândirii cetățeniei române pentru cetățenii moldoveni, dar și pentru programele de burse destinate tinerilor.

„Corectarea unei nedreptăți”

Președinta Republicii Moldova a precizat că decizia de acordare a cetățeniei are și o semnificație simbolică, fiind descrisă drept o „corectare a unei nedreptăți” față de fostul președinte român.

„Mă bucur că am reușit, la rândul nostru, să corectăm o nedreptate făcută domnului Băsescu și am onoarea să-i acordăm cetățenia Republicii Moldova”, a transmis aceasta.

În mesajul său, Maia Sandu a adăugat: „Domnule Băsescu, de azi sunteţi nu doar fratele nostru, ci şi concetăţeanul nostru. Vă aşteptăm acasă!”

Istoricul dosarului de cetățenie

Traian Băsescu a obținut inițial cetățenia Republicii Moldova în anul 2016, însă aceasta i-a fost retrasă un an mai târziu, în timpul mandatului fostului președinte Igor Dodon.

Ulterior, fostul președinte român a contestat decizia în instanță, însă atât prima instanță, cât și Curtea de Apel au respins demersul său.

Decizia actuală închide astfel un capitol controversat legat de statutul său juridic în Republica Moldova și reintroduce oficial dreptul de cetățenie.