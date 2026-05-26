Restricții de trafic în București pentru concertul Iron Maiden de pe Arena Națională. Ce bulevarde vor fi închise

Autoritățile din Capitală au anunțat restricții importante de circulație pentru ziua de 28 mai, când trupa Iron Maiden va susține un concert pe Arena Națională din București.

Măsurile au fost stabilite pentru siguranța participanților și pentru buna desfășurare a evenimentului, iar mai multe artere din zona stadionului vor fi închise progresiv pe durata zilei.

Concertul este programat să aibă loc între orele 16:00 și 23:00, însă restricțiile de trafic vor începe încă din cursul dimineții.

Ce străzi și bulevarde vor fi afectate

Potrivit informațiilor transmise de autorități, traficul rutier va fi restricționat gradual în zona Arena Națională, după următorul program:

Bulevardul Basarabia va fi închis progresiv începând cu ora 14:00, între Bulevardul Chișinău și Strada Câmpia Libertății, inclusiv pe străzile adiacente. Restricțiile vor afecta ambele sensuri de circulație.

Strada Maior Coravu va fi închisă începând cu ora 14:00 și va rămâne restricționată până la finalul concertului.

Bulevardul Pierre de Coubertin va avea restricții încă de la ora 08:00, între Strada Vatra Luminoasă și rondul de la intrarea în stadion.

Strada Tony Bulandra va fi închisă gradual începând cu ora 14:00 și până după terminarea evenimentului.

Recomandările Brigăzii Rutiere pentru șoferi și pietoni

Brigada Rutieră a Capitalei a transmis că vor fi luate măsuri speciale pentru fluidizarea traficului și prevenirea accidentelor în zona stadionului.

Șoferii sunt sfătuiți să circule cu atenție, să respecte indicațiile polițiștilor rutieri și să evite oprirea sau staționarea în locuri nepermise.

Totodată, pietonii sunt îndemnați să traverseze doar prin zonele special amenajate și să respecte semaforizarea rutieră.

Spectatorii, sfătuiți să folosească transportul public

Autoritățile recomandă participanților la concertul Iron Maiden să utilizeze mijloacele de transport în comun pentru deplasarea către Arena Națională, pentru a evita blocajele și aglomerația din trafic.

Se estimează că evenimentul va atrage mii de spectatori, iar circulația în Capitală ar putea fi serios afectată pe durata concertului.