Panicǎ în mai multe comune din Olt după apariția urșilor în apropierea locuințelor: avertismentul autorităților

Alertă în mai multe comune din județul Olt! Urșii au coborât din pădure în căutare de hrană și au ajuns chiar pe marginea drumurilor.

Autoritățile îi avertizează pe oameni să nu se apropie de animale, să nu încerce să le fotografieze sau să le hrănească și să sune imediat la 112. Cei care zăresc un urs sunt sfătuiți să se retragă imediat într-un loc sigur, iar celor aflați în mașini li se recomandă să rămână în interior.

Echipele de intervenție monitorizează permanent situația din teren și spun că sunt pregătite să intervină în orice moment pentru a proteja populația.