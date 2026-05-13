Vis pentru călători: orașul din România unde ai putea circula cu doar 1 leu pe zi

Visul oricărui călător care folosește zilnic transportul în comun este gata să se îndeplinească, la Arad! Autoritățile locale au anunțat că proiectul prin care transportul public ar putea costa doar 1 leu pe zi este pregătit pentru votul în Consiliul Local și ar putea fi adoptat până la finalul acestei luni.

Transportul public cu tarif de 1 leu pe zi ar putea deveni realitate în Arad în perioada următoare. Primarul Călin Bibarț a declarat că proiectul de hotărâre are toate avizele necesare și urmează să fie supus votului în Consiliul Local Municipal, relatează Radio Timișoara.

Anunțul vine după finalizarea unui proiect european prin care municipiul a achiziționat încă 10 tramvaie noi Imperio, produse la Arad. Edilul a subliniat că orașul are una dintre cele mai moderne flote de tramvaie din țară, chiar dacă pe două linii circulă încă vehicule vechi, în lipsa unor lucrări de modernizare.

„Vom aproba cât de curând proiectul cu prețul de 1 leu pe zi la tramvai, astfel încât tot mai mulți vor putea beneficia de transportul public”, a spus Bibarț, explicând că administrația locală urmărește să reducă utilizarea mașinilor personale, în contextul costurilor ridicate ale carburanților.

Potrivit municipalității, abonamentele lunare ar urma să coste sub 30 de lei, măsura vizând atât tramvaiele, cât și autobuzele.