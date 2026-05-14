Advertising
Advertising
Actual· 1 min citire
Prima ședință de guvern după scandalul ordonanței de urgență controversate
14 mai 2026, 08:47
Ședință de Guvern/ Arhivă foto
Articol scris de Scris de Realitatea.NET
Sursă: Realitatea PLUS
În doar câteva ore va avea loc prima ședință de guvern după scandalul cu ordonanța de urgență care a ajuns din nou pe ordinea de zi săptămâna trecută. Ne reamintim că CCR urmează să se pronunțe după ce a fost sesizat de Avocatul Poporului.
Partidul AUR a făcut mai multe demersuri și a sesizat Avocatul Poporului cu privire la faptul că această ordonanță de urgență a fost adoptată de un guvern interimar, chiar după ce a trecut moțiunea de cenzură.
Mai mult decât atât, dacă se dovedește că Bolojan și-ar fi depășit atribuțiile, contractele din SAFE sunt în pericol. Astfel, toate actele adoptate în baza Ordonanței ar putea fi atacate la CCR și anulate.
Citește și:
- 11:06 - Anca Alexandrescu lansează acuzații dure după reținerea șefului Vămilor: „Este omul lui Ilie Bolojan” - VIDEO
- 11:04 - Cutremur la Kiev: fostul consilier al lui Zelenski, arestat într-un dosar uriaș de corupție
- 10:48 - A șasea zi consecutivă de scădere a cursului euro în ciuda avertismentelor. Cât a recuperat leul în fața monedei europene
- 10:48 - Un diamant albastru-verde rar, vândut la Geneva pentru o sumă record. Cu cât a fost cumpărată bijuteria
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News