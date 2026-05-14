România intră în „liga antidronă”. Acordul cu Ucraina poate schimba complet industria militară românească

România se pregătește pentru o colaborare strategică majoră cu Ucraina, într-un moment în care amenințările aeriene de la granița estică devin tot mai frecvente. Un nou acord bilateral de securitate, confirmat la Summitul Formatului București 9 (B9) de președinții Nicușor Dan și Volodimir Zelenski, vizează exclusiv combaterea dronelor și a altor amenințări fără pilot.

Documentul ar putea deschide drumul către un transfer de tehnologie și experiență militară direct din teatrul de război ucrainean către structurile românești de apărare.

Miza nu este doar una militară. Bucureștiul ia în calcul folosirea experienței acumulate de Ucraina în războiul cu Federația Rusă pentru dezvoltarea unor sisteme antidronă produse chiar în România.

România vrea experiența reală de război a Ucrainei

În ultimii patru ani, Ucraina a devenit unul dintre statele cu cea mai vastă experiență practică în combaterea dronelor folosite în războiul modern. Tocmai această expertiză interesează acum autoritățile române.

Potrivit informațiilor prezentate la summitul B9, Kievul va furniza României know-how tactic și tehnic acumulat direct pe front, inclusiv metode de detectare, urmărire și neutralizare a dronelor utilizate de armata rusă.

Necesitatea unui astfel de parteneriat vine pe fondul incidentelor repetate produse în apropierea graniței României.

Doar în cursul anului 2026 au fost raportate 14 pătrunderi neautorizate ale unor aparate de zbor rusești în spațiul aerian românesc. Trei dintre aceste incidente au implicat drone care aveau încărcături explozive.

Autoritățile consideră că aceste episoade scot la iveală vulnerabilități serioase ale sistemelor actuale de apărare aeriană.

Specialiști ucraineni ar putea ajunge în România

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că viitorul acord prevede inclusiv trimiterea unor specialiști militari ucraineni pe teritoriul României.

Rolul acestora ar fi să sprijine structurile românești în dezvoltarea și perfecționarea mecanismelor de apărare antidronă.

Experții trimiși de Kiev ar urma să participe la instruirea personalului militar român și la implementarea procedurilor deja testate în condiții reale de luptă.

Liderul ucrainean a precizat că astfel de colaborări există deja cu alte state europene.

„Cred că vom face asta cu siguranţă cu partea română, lucrăm la asta. Include înainte de toate expertiza noastră, oamenii noştri cu experienţă pe care îi trimitem în diverse ţări. Adică know-how-ul pe apărare”, a spus Zelenski.

Ucrainenii au semnat acorduri similare cu Lituania și cu alte state europene, trimițând personal militar care a participat direct la operațiuni de apărare împotriva dronelor și rachetelor rusești.

Ce ar putea câștiga Armata Română

Pentru Forțele Armate Române, accesul la informațiile colectate în războiul din Ucraina poate însemna o adaptare accelerată a sistemelor de apărare existente.

Experiența militarilor ucraineni în identificarea semnăturilor radar specifice dronelor folosite de Rusia este considerată esențială pentru reducerea timpului de reacție în cazul unor noi incidente aeriene.

Datele tehnice și tactice provenite direct din conflictul aflat la granița României ar putea ajuta la recalibrarea procedurilor de angajare a țintelor și la modernizarea sistemelor radar.

În paralel, autoritățile române urmăresc integrarea acestor informații în arhitectura defensivă NATO de pe flancul estic.

Industria românească de apărare ar putea produce tehnologii antidronă

Acordul discutat de București și Kiev nu se limitează însă la cooperarea militară.

Președintele Nicușor Dan a vorbit despre intenția de a transforma Parteneriatul Strategic dintre cele două state într-o colaborare concretă pentru producția de armament și tehnologii defensive.

Obiectivul urmărit de partea română este integrarea expertizei ucrainene în industria națională de apărare pentru dezvoltarea unor sisteme proprii de combatere a dronelor.

Practic, România ar putea încerca să producă local echipamente și tehnologii bazate pe lecțiile învățate de Ucraina în războiul cu Rusia.

Acest posibil transfer tehnologic vine într-un moment în care Bucureștiul accelerează investițiile în domeniul apărării.

Buget major pentru apărare și planuri NATO pe flancul estic

Șeful statului a reafirmat că România a alocat în acest an 2,5% din PIB pentru apărare.

Din această sumă, aproximativ 40% este direcționată către achiziția de echipamente militare noi și către dezvoltarea capabilităților defensive.

Investițiile sunt parte a strategiei NATO pentru întărirea flancului estic al Alianței și pentru adaptarea la noile amenințări generate de războiul din Ucraina.

În paralel, securizarea spațiului aerian românesc este legată și de proiectul aliat „Santinela Estului” (Eastern Sentry), program NATO conceput pentru creșterea capacității de protecție împotriva incursiunilor aeriene.

Autoritățile estimează că interconectarea sistemelor NATO cu datele tactice și experiența furnizată de Ucraina va permite o supraveghere radar mai eficientă și o capacitate mai rapidă de reacție în cazul unor noi incidente la granița estică a României.