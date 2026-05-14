Bill Gates împinge lumea spre dosarul digital total: ID biometric, bani și sănătate într-un singur sistem

Un nou discurs al lui Bill Gates a reaprins dezbaterea globală despre viitorul identității digitale și despre cât de mult control ar putea avea statele asupra datelor personale ale cetățenilor.

Într-o intervenție susținută pe 10 mai 2026 în fața liderilor politici și a reprezentanților industriei tehnologice, miliardarul american a prezentat infrastructura publică digitală a Indiei drept un model care ar trebui extins la scară globală.

Potrivit lui Gates, sistemul indian reunește într-o singură arhitectură identitatea biometrică digitală, conturile bancare, sistemele de plăți, dosarele medicale și alte baze de date administrative considerate esențiale pentru funcționarea statelor moderne.

Declarațiile au provocat reacții puternice în rândul criticilor sistemelor de supraveghere digitală, care avertizează că o astfel de integrare ar putea transforma relația dintre cetățean și stat într-un mecanism de monitorizare permanentă.

Modelul Indiei, prezentat drept exemplu pentru întreaga lume

În discursul său, Gates a lăudat eficiența infrastructurii digitale dezvoltate de India și a spus că multe state bogate nu au reușit să atingă același nivel de integrare administrativă.

„Un alt domeniu în care India este lider, dar în care toți puteți fi implicați pentru a avansa, este infrastructura publică digitală. Nicio țară nu este mai capabilă să plătească beneficiile guvernamentale și să le distribuie eficient și eficace decât India. Te-ai aștepta ca țările bogate să facă asta, dar de fapt nu au făcut-o. Așadar, acea structură de bază care începe cu identitatea, conturile bancare și plățile este pur și simplu fundamentală, construită cu dosare de sănătate pentru a putea ajuta oamenii nu doar cu bolile infecțioase, ci și cu provocarea care vine în viitor, odată cu creșterea bolilor netransmisibile. Și creșterea acestor platforme digitale ne va ajuta și cu aceste probleme climatice.”

Sistemul la care face referire miliardarul american este construit în jurul unor platforme-cheie implementate în India în ultimii ani.

Printre acestea se află Aadhaar, sistemul biometric național de identificare, UPI, platforma de plăți instantanee, și DBT, mecanismul prin care ajutoarele și subvențiile guvernamentale sunt transferate direct către cetățeni.

Fuziunea dintre identitate, bani și sănătate

Discursul lui Gates a pus accent pe ideea unui sistem complet integrat, în care identitatea digitală devine baza accesului la servicii financiare, medicale și administrative.

Potrivit declarațiilor sale, această infrastructură ar putea fi folosită pentru gestionarea dosarelor medicale, distribuirea subvențiilor, monitorizarea activităților agricole și inclusiv pentru politici legate de climă.

În viziunea prezentată de fondatorul Microsoft, legătura dintre identitate biometrică, cont bancar și sistemele de plată ar permite intervenții rapide și precise ale statului.

Gates a susținut că dezvoltarea acestor platforme digitale va deveni importantă inclusiv pentru combaterea bolilor netransmisibile și pentru gestionarea provocărilor climatice.

Cum funcționează infrastructura digitală a Indiei

Modelul indian este considerat unul dintre cele mai ample sisteme digitale integrate dezvoltate până acum la nivel mondial.

Aadhaar, componenta centrală a proiectului, este un sistem de identificare biometrică ce colectează amprente, scanări ale irisului și alte date personale pentru autentificarea cetățenilor.

Acest mecanism este conectat cu platformele bancare și cu serviciile de plăți digitale, ceea ce permite accesarea rapidă a ajutoarelor sociale și a altor servicii publice.

Fundația Gates a susținut în mai multe rânduri eficiența economică a sistemului.

Potrivit datelor citate de organizație, implementarea Aadhaar ar fi costat aproximativ 1,5 miliarde de dolari, însă ar fi generat economii de peste 42 de miliarde de dolari prin reducerea fraudelor și a pierderilor din programele sociale.

În același timp, costurile de verificare a identității ar fi scăzut de la 10-12 dolari per persoană la aproximativ 20 de cenți.

Susținătorii sistemului afirmă că milioane de persoane care nu aveau anterior acces la servicii bancare au putut intra astfel în circuitul financiar oficial.

Criticii avertizează asupra supravegherii totale

Deși modelul este prezentat drept un succes tehnologic și administrativ, proiectul a fost criticat în repetate rânduri de activiști pentru protecția vieții private și de organizații internaționale.

Printre problemele semnalate se numără breșele de securitate, scurgerile de date personale și dificultățile întâmpinate de anumite categorii vulnerabile în autentificarea biometrică.

Criticii susțin că integrarea identității digitale cu sistemele bancare și medicale poate crea un mecanism extrem de greu de evitat pentru cetățeni.

În momentul în care accesul la subvenții, beneficii sociale sau împrumuturi devine dependent de acest ecosistem digital, ieșirea din sistem poate deveni aproape imposibilă.

De asemenea, există temeri legate de posibilitatea monitorizării permanente a activităților financiare, a stării de sănătate și a comportamentului de consum.

Agricultură, sănătate și climă, toate conectate în aceeași platformă

În intervenția sa, Gates a legat infrastructura publică digitală de alte trei domenii considerate esențiale pentru viitor.

Primul este agricultura, unde sistemele digitale ar urma să creeze profiluri detaliate ale fermierilor și să ofere recomandări privind producția, utilizarea resurselor și conformitatea cu politicile agricole.

Al doilea domeniu este sănătatea, prin monitorizarea în timp real a bolilor infecțioase și a afecțiunilor cronice precum diabetul, obezitatea sau bolile cardiovasculare.

Al treilea element menționat este legat de politicile climatice.

Potrivit modelului descris în discurs, platformele digitale ar putea permite urmărirea amprentei de carbon la nivel individual, a consumului și a anumitor activități economice.

Susținătorii proiectelor de acest tip afirmă că ele pot reduce birocrația, accelera plățile și eficientiza intervențiile statului.

Criticii avertizează însă că aceeași infrastructură poate deveni instrumentul unei supravegheri digitale fără precedent, în care identitatea, banii și datele personale sunt concentrate într-un singur sistem controlat centralizat.