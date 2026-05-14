A șasea zi consecutivă de scădere a cursului euro în ciuda avertismentelor. Cât a recuperat leul în fața monedei europene

A șasea zi consecutivă de scădere a euro! În ciuda multiplelor crize suprapuse, inclusiv a celei politice, leul continuă să recupereze teren în fața monedei europene, după șocul de pe piața valutară din ultimele săptămâni. Deși mulți analiști avertizau că euro ar putea să ajungă și la 5,5 lei odată cu demiterea lui Bolojan, piața pare acum să transmită un semnal clar de stabilizare.

Euro a înregistrat a șasea zi consecutivă de scădere în raport cu leul, după perioada de volatilitate provocată de tensiunile politice și de discuțiile privind, iată, moțiunea de cenzură.

După creșterea rapidă a monedei europene și temerile privind o posibilă criză economică, piața valutară pare să intre într-o fază de stabilizare, iar leul începe să recupereze teren.

Analiștii economici spun că reacția inițială a fost alimentată de incertitudinea politică și de teama investitorilor privind stabilitatea fiscală și economică a României.

Totuși, după șocul de moment, presiunea asupra cursului s-a redus treptat, iar evoluția din ultimele zile arată că piețele își recalibrează așteptările. Evoluția leului rămâne însă dependentă de stabilitatea politică și de măsurile economice pe care guvernul le va adopta în perioada următoare.