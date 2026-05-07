Dragoș Pătraru îl dă de gol pe Ilie Bolojan. Fostul premier a recunoscut că a luat mai întâi de la săraci: „Dacă umblu la bogați, mă dau afară"

Sursă: Realitatea PLUS

Dragoș Pătraru a arătat mesajul pe care i l-a trimis lui Ilie Bolojan, după moțiunea care a dat jos Guvernul. Jurnalistul a dezvăluit și răspunsul primit de la liderul liberal. Pătraru susține că l-a întrebat de ce taie de la populație și nu de acolo unde sunt cu adevărat sume mari de bani. Drept răspuns, Bolojan i- zis acestuia: dacă umblu acolo, mă dau afară.

Dragoș Pătraru: „I-am zis lui Bolojan să nu taie de la români!”

„I-am dat și eu un mesaj domnului Bolojean, mai devreme. Și i-am zis că îl aștept la o discuție. Și mi-a și răspuns.

Și mi-a zis că și vine. Bravo. Vreți să știți ce i-am scris domnului premier? După moțiune...A zis așa.

Uite, ăsta e mesajul. A zis vă salut. Nu știu cât contează.

Voiam să vă spun doar atât. O voi spune și pe post azi. Ați avut dreptate cu ce mi-ați spus acum 10 luni, că nu puteați umbla întâi aici, la avantajele și sinecurile mafiilor de partid, și apoi la populație.

Tot cred că ați greșit profund cu acele măsuri și că ați irosit șansa enormă de a avea poporul în sprijin, nu împotrivă. Dar apreciez că v-ați ținut de cuvânt și ați umblat și aici, deși știați ce urmează. Că asta mi-a zis acum 10 luni.

Eu am întrebat de ce nu umblă la bogăție. Când m-a sunat să mă felicite pentru teatru...Deschiderea unui teatru.

O adevărată nebunie pentru care o să plătim foarte scump în curând. Și am zis, dom'le, nu faceți prostiile astea să luați de la oameni și să puneți toată nota de plată în cârca populației. Umblați acolo unde sunt banii.

La colectare, la mafia de partid, la nu știu ce. Și a zis... dacă umblu acolo, mă dau afară. Asta mi-a zis atunci.

Și apoi i-am zis, poate acum acceptați să purtăm o discuție deschisă în fața oamenilor.

Numai bine. Mi-a răspuns, vorbim fără probleme, am căutat să respect oamenii și angajamentele.

Deci vedem când o să avem un dialog.”, a zis jurnalistul Dragoș Pătraru.