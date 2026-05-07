Cătălin Predoiu insistă ca PNL să rămână la guvernare și susține că nu i s-a propus să fie premier

Sursă: Realitatea PLUS

Cătălin Predoiu insistă ca PNL să rămână la putere și să dea premierul. Acesta susține că trebuie găsită o soluție pentru ca PNL să-și continue efortul guvernării și că trebuie făcută o consultare în acest sens. Întrebat dacă i s-a propus să-i la locul lui Ilie Bolojan, Predoiu a răspuns categoric nu.

Cătălin Predoiu: „Faptul că un partid are 13% rămâne relevant!”

„Ceea ce ne preocupă în mod real, în mod sincer, este dacă abandonăm sau nu responsabilitatea guvernării.

Și am mai spus în ședință faptul că un partid care are 14% în acest moment, rămâne relevant pe scena politică în măsura în care are poziția de premier.

Acesta era punctul cheie, dacă vreți, al relevanței noastre statice în acest moment.

Și că acest lucru nu trebuie pierdut, pentru că prin intermediul acestei pârghii poți să duci la îndeplinire, așa cum a demonstrat premierul Bolojan, anumite obiective pe care le are.

România are de dezvoltat în perioada imediat următoare parteneriate strategice și în Europa și cu alți parteneri, în primul rând cu partenerul strategic Statele Unite.

Răspunsul scurt e nu. Nu sunt propunere de premier.” , a declarat Cătălin Predoiu.