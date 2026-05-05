Predoiu, după adoptarea moțiunii de cenzură: „PNL analizează dacă rămâne la guvernare sau nu. Să lăsăm emoțiile deoparte!”

Sursă: Realitatea PLUS

Prim-vicepreședintele PNL, Cătălin Predoiu, a declarat că în partid nu s-a pus și nu se va pune problema schimbării lui Ilie Bolojan de la conducerea formațiunii, după adoptarea moțiunii de cenzură. Acesta a subliniat că astfel de decizii se iau exclusiv în congres, nu în momente de criză politică.

Declarațiile vin în contextul în care Guvernul a fost demis în Parlament, iar scena politică este marcată de incertitudine privind viitoarea majoritate și direcția guvernării. Predoiu a insistat că prioritatea PNL este să rămână implicat în actul de guvernare și să nu abandoneze responsabilitatea într-un moment dificil.

Predoiu: „Nu se pune problema schimbării lui Bolojan”

„Pentru întrebarea ( dacă va fi dat afară Ilie Bolojan de la conducerea PNL) pe care ați pus-o noastră legat de prezenția domnului Bolojan. Nicio clipă în partid nu s-a pus și nu se va pune această problemă. Un partid serios își alege președinții la congres. Nu între congresuri. Acum discutăm dacă vom continua să ne asumăm responsabilitatea guvernării sau vom opta pentru o soluție facilă, iluzorie, de a fugi de această responsabilitate.

Personal am pronunțat deja această propunere în repetate rânduri.. Am avut de asemenea discuții și cu prim-ministrul domnul Bolojan. Opinia mea este că trebuie să cântărim în acest moment și să luăm cea mai bună decizie. Cea mai bună decizie este să continuăm guvernarea. Să lăsăm opțiunile deschise și să vedem ce se întâmplă.”

PNL vrea să rămână la guvernare

Predoiu a explicat că deciziile privind viitoarea guvernare trebuie luate la nivel de partid și că PNL analizează opțiunile disponibile, fără a renunța la rolul său politic.

„O nominalizare politică primește răspuns de la partidul politic, nu de la persoana nominalizată. Niciodată niciun om de partid serios nu va accepta nicio nominalizare. Nu am discutat cu președintele Nicușor Dan în aceste zile și nici recent. Am spus că trebuie să ne păstrăm opțiunile de discuții în următoarele zile. Și atunci, plecând de la această decizie și de la decizia de a continua guvernarea, atunci noi trebuie să cântărim în partid care e cea mai bună strategie.”

Liderul liberal a atras atenția că retragerea de la guvernare ar crea un vid politic și ar putea avantaja alte formațiuni.

„Ce pot eu să răspund în acest moment este principiul că nu trebuie să abandonăm guvernarea. PNL, dacă îmi permiteți, și cu asta închei. PNL, cum spuneam, are o valoare strategică pentru această țară. A construit și a întreținut parteneriate în Europa, în Statele Unite, ani de muncă, care folosesc țării și pe care nu trebuie să îi abandonăm. În acest moment, România are de dezvoltat o serie de direcții, și economice și geopolitice, care sunt la îndemâna ei și care sunt benefice pentru țară. PNL nu trebuie să fie absent de la masa acestor decizii, pentru că lăsăm un spațiu strategic către Aur. Din această moțiune nu a câștigat nimeni. Nu a câștigat nici PSD, nici PNL și nici măcar Aur, care și-a demonstrat demagogia alinându-se cu PSD”, a declarat Cătălin Predoiu.