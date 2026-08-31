Legăturile de familie ale noului ministru: Tatăl lui Claudiu Năsui a fost consul onorific al Republicii Moldova în SUA

Noul ministru al Dezvoltării Economice din Republica Moldova, Claudiu Năsui, este vizat de o investigație Ziarul de Gardă privind legăturile de familie ale acestuia cu Chișinăul. Tatăl său, Dorel Năsui, a ocupat funcția de consul onorific al R. Moldova în SUA mai bine de 10 ani. În timp ce presa analizează numirea fostului politician USR la Chișinău, Năsui respinge speculațiile și susține că activitatea tatălui său nu i-a influențat cariera.
O analiză publicată de presa din Republica Moldova scoate la iveală detalii neștiute despre legăturile de lungă durată dintre familia noului ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării, Claudiu Năsui, și statul moldovean. Tatăl acestuia, omul de afaceri Dorel Năsui, a ocupat timp de peste un deceniu (2014–2025) funcția de consul onorific al R. Moldova în statul american Illinois.
Anagajarea diplomatică a seniorului Năsui – încheiată doar odată cu inaugurarea Consulatului General de la Chicago – redeschide dezbaterea privind numirea surprinzătoare a fostului politician USR în Cabinetul condus de Vasile Tofan, proces însoțit și de acordarea expres a cetățeniei moldovenești.
Reacțiile oficiale: Recompense ideologice sau coincidențe politice?
Chestionat direct de jurnaliștii de la Ziarul de Gardă, Claudiu Năsui a respins ferm ipoteza conform căreia mandatul tatălui său i-ar fi facilitat accederea în Guvernul de la Chișinău. „Cum ar putea? Evident că nu”, a declarat ministrul, subliniind că statutul de consul onorific este unul neremunerat, susținut din resurse proprii, iar demersul tatălui său a fost alimentat exclusiv de crezul unionist al acestuia.
La rândul său, premierul Vasile Tofan a transmis prin purtătorul de cuvânt că nu îl cunoaște pe Dorel Năsui și că nu a avut niciodată relații personale sau de afaceri cu acesta în perioada în care a locuit în Statele Unite.
Legăturile comerciale și intersectarea de interese
Cu toate acestea, investigația jurnalistică scoate la lumină o rețea extinsă de contacte instituționale și de afaceri construite de Dorel Năsui în perioada 2014–2019, suprapusă parțial cu etapele de consolidare a numitului „stat capturat” din R. Moldova. Arhivele atestă întrevederi ale fostului consul cu lideri politici și financiari de la Chișinău, printre care fostul premier Ion Chicu, ex-guvernatorul BNM Octavian Armașu sau fostul ministru de Externe Tudor Ulianovschi.