Legăturile de familie ale noului ministru: Tatăl lui Claudiu Năsui a fost consul onorific al Republicii Moldova în SUA

Scris de Iulian Budusan Publicat: 31 aug. 2026, 16:22

Noul ministru al Dezvoltării Economice din Republica Moldova, Claudiu Năsui, este vizat de o investigație Ziarul de Gardă privind legăturile de familie ale acestuia cu Chișinăul. Tatăl său, Dorel Năsui, a ocupat funcția de consul onorific al R. Moldova în SUA mai bine de 10 ani. În timp ce presa analizează numirea fostului politician USR la Chișinău, Năsui respinge speculațiile și susține că activitatea tatălui său nu i-a influențat cariera.

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