Un stat vrea să reintroducă pedeapsa cu moartea pentru piromani după incendiile devastatoare care au ucis zeci de oameni

Publicat 31 aug. 2026, 16:57 Actualizat 31 aug. 2026, 17:00

Incendiile forestiere care au devastat mai multe zone din Algeria au determinat autoritățile să anunțe măsuri extreme. Președintele Abdelmadjid Tebboune a cerut modificarea Codului penal pentru reintroducerea pedepsei cu moartea în cazul piromanilor, după ce incendiile din estul și nordul țării au provocat numeroase victime și distrugeri.

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