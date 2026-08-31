Un stat vrea să reintroducă pedeapsa cu moartea pentru piromani după incendiile devastatoare care au ucis zeci de oameni

Incendiile forestiere care au devastat mai multe zone din Algeria au determinat autoritățile să anunțe măsuri extreme. Președintele Abdelmadjid Tebboune a cerut modificarea Codului penal pentru reintroducerea pedepsei cu moartea în cazul piromanilor, după ce incendiile din estul și nordul țării au provocat numeroase victime și distrugeri.
Pedeapsa cu moartea ar putea reveni în Codul penal al Algeriei
Algeria respectă din 1993 un moratoriu privind pedeapsa cu moartea, însă președintele Abdelmadjid Tebboune dorește schimbarea acestei situații în cazul persoanelor condamnate pentru provocarea intenționată a incendiilor.
În cadrul unei reuniuni dedicate situației create de incendiile forestiere, la care au participat responsabili civili și militari, șeful statului i-a cerut ministrului Justiției să pregătească modificarea legislației.
Tebboune a stabilit data de 15 septembrie pentru elaborarea proiectului de modificare a Codului penal. Ulterior, documentul ar urma să fie aprobat de guvern și transmis Parlamentului pentru a fi analizat într-un ritm rapid.
„Reintroducem pedeapsa cu moartea pentru piromani”, a declarat președintele algerian. „Se va proceda la execuție” odată ce căile de atac ale condamnaților vor fi epuizate, a subliniat el într-o înregistrare difuzată la televiziune.
Cel puțin 12 oameni au murit în incendiile din Algeria
Autoritățile algeriene au decretat trei zile de doliu oficial după incendiile care au afectat mai multe regiuni ale țării. În aceeași perioadă au fost anulate festivitățile culturale și competițiile sportive.
Potrivit datelor oficiale disponibile până în prezent, cel puțin 12 persoane și-au pierdut viața în incendiile de vegetație din apropierea localităților Béjaïa, Jijel și Tizi-Ouzou.
Surse locale se tem însă că numărul victimelor ar putea fi mai mare. Ministrul Sănătății, Mohamed Seddik Aït Messaoudène, a descris vineri situația drept „foarte gravă”, fără să ofere un bilanț exact al victimelor.
Autoritățile au anunțat și arestarea mai multor persoane suspectate că ar fi provocat incendiile.
Statul promite despăgubiri pentru persoanele afectate
Pe lângă modificarea legislației penale, președintele Algeriei a anunțat și măsuri pentru oamenii care au suferit pierderi materiale.
Abdelmadjid Tebboune a promis că persoanele ale căror locuințe au fost distruse sau afectate vor primi despăgubiri din partea statului. Acestea vor acoperi inclusiv mobilierul și aparatele electrocasnice pierdute în incendii.
Despăgubirile vor include și animalele și pomii fructiferi distruși de flăcări, iar președintele a stabilit ca procesul să fie finalizat până la 15 septembrie.
„Nimeni nu poate îngenunchea Algeria”, a declarat Tebboune în contextul măsurilor anunțate după dezastrul provocat de incendii.
Imagini dramatice distribuite pe rețelele sociale
Incendiile au provocat o reacție puternică în rândul populației. La Jijel, numeroși oameni au participat la înmormântarea colectivă a victimelor, potrivit imaginilor difuzate de televiziuni și de site-urile locale.
Începând de miercuri seara, rețelele sociale au fost inundate de imagini și înregistrări video realizate în timpul incendiilor. Unele dintre acestea au fost filmate de persoane surprinse de flăcări în zonele afectate.
Regiunile lovite de incendii sunt situate atât în apropierea litoralului, cât și în zone montane și sunt cunoscute pentru peisajele lor naturale.
Vântul și canicula au favorizat extinderea incendiilor
Incendiile forestiere au fost alimentate de vânturi puternice și de temperaturile extrem de ridicate. Condițiile au fost agravate de perioadele de secetă, devenite tot mai frecvente pe fondul schimbărilor climatice.
Pentru limitarea efectelor incendiilor, Protecția Civilă algeriană a mobilizat resurse importante. Printre mijloacele utilizate s-au numărat și avioane specializate în stingerea incendiilor, trimise pentru intervenții în zonele afectate de flăcări.