Motivul secret pentru care Putin refuză să oprească războiul din Ucraina: „Mă vor spânzura”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 13:56

Liderul de la Kremlin analizează o escaladare majoră a conflictului din Ucraina, plănuind trimiterea a sute de mii de bărbați suplimentari pe linia frontului, fără a anunța o mobilizare formală. Informația provine din surse apropiate cercurilor de decizie ruse, care descriu o strategie bazată pe presiune regională și recrutare informală, nu pe un decret nou.

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