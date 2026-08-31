Motivul secret pentru care Putin refuză să oprească războiul din Ucraina: „Mă vor spânzura”

Liderul de la Kremlin analizează o escaladare majoră a conflictului din Ucraina, plănuind trimiterea a sute de mii de bărbați suplimentari pe linia frontului, fără a anunța o mobilizare formală. Informația provine din surse apropiate cercurilor de decizie ruse, care descriu o strategie bazată pe presiune regională și recrutare informală, nu pe un decret nou.
De ce Putin nu vrea să oprească războiul acum
Una dintre sursele citate de publicație susține că președintele rus consideră că o încheiere a conflictului fără preluarea completă a regiunii Donbas i-ar putea pune propria poziție în pericol. Ar fi spus confidenților, potrivit sursei, că riscă să fie „spânzurat” dacă renunță la obiectivele militare fără rezultate clare pe teren.
În același timp, prelungirea războiului „la foc mic”, fără progrese semnificative, este considerată o problemă internă: consumă resurse economice și erodează capitalul politic al Kremlinului, potrivit unui membru al elitei ruse citat de sursă.
Cum ar putea fi trimiși noi soldați pe front, fără mobilizare oficială
Planul discutat în cercurile apropiate Kremlinului prevede trimiterea a încă 300.000–400.000 de oameni în zona de conflict. Decretul care permite acest lucru este activ încă din septembrie 2022, ceea ce înseamnă că nu ar fi nevoie de o nouă declarație publică de mobilizare.
Recrutarea ar urma să fie gestionată la nivel regional, iar autoritățile locale ar avea sarcina de a descuraja orice formă de opoziție. Potrivit surselor citate, un astfel de sistem este deja testat în regiunea Penza, unde bărbați ar fi fost reținuți direct pe stradă și trimiși forțat spre front.
Riscul unor atacuri hibride asupra aliaților Ucrainei
Publicația citează temerile serviciilor de informații occidentale legate de o posibilă extindere a operațiunilor hibride ruse, inclusiv atacuri asupra fabricilor europene care produc echipament militar pentru Ucraina. Cu toate acestea, evaluările serviciilor occidentale indică faptul că Moscova ar evita o confruntare militară directă cu NATO.
Represiune internă și percepția slăbiciunii
În plan intern, Putin ar putea intensifica presiunea asupra vocilor critice, nu neapărat pentru că acestea ar reprezenta un pericol real pentru puterea sa, ci ca formă de demonstrare a autorității. O sursă citată de The Economist afirmă că vizita recentă a șefului CIA la Moscova ar fi fost interpretată de liderul rus drept un semn de slăbiciune din partea Washingtonului.
O elită rusă tot mai sceptică
În culise, starea de spirit a elitei ruse ar fi una tensionată. Problema centrală, potrivit unei surse din interior, nu ar fi neapărat situația economică sau lipsa de progrese militare, ci timpul pierdut de Rusia într-un război de aproape cinci ani, considerat deja, indiferent de final, un eșec strategic.
Un alt reprezentant al elitei citat de publicație vorbește despre un sentiment tot mai răspândit printre oficiali, comparabil cu ideea că „împăratul este gol”. Totuși, nici dificultățile economice, nici tensiunile politice interne nu par să pună în pericol, în acest moment, poziția lui Putin, care ar dispune în continuare de resursele necesare pentru a continua conflictul.