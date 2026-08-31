Putin, Xi și liderul Iranului se întâlnesc în Kârgâzstan. Summitul care pune Occidentul pe jar

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 11:48

Un summit cu implicații majore pentru echilibrul de putere la nivel mondial începe astăzi în Kârgâzstan, unde se reunesc liderii unor state precum Rusia, China, India și Iran. Reuniunea Organizației de Cooperare de la Shanghai are loc la Bișkek și aduce în același cadru politic lideri care urmăresc consolidarea relațiilor dintre statele non-occidentale.

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