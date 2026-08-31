Putin, Xi și liderul Iranului se întâlnesc în Kârgâzstan. Summitul care pune Occidentul pe jar

Un summit cu implicații majore pentru echilibrul de putere la nivel mondial începe astăzi în Kârgâzstan, unde se reunesc liderii unor state precum Rusia, China, India și Iran. Reuniunea Organizației de Cooperare de la Shanghai are loc la Bișkek și aduce în același cadru politic lideri care urmăresc consolidarea relațiilor dintre statele non-occidentale.
Vladimir Putin și Xi Jinping vor avea o întâlnire bilaterală, iar președintele rus urmează să discute separat și cu liderul iranian Masoud Pezeshkian. Pe agenda întâlnirilor se află atât relațiile dintre aceste state, cât și dosare cu implicații economice și geopolitice, inclusiv războiul din Ucraina.
Putin și Xi se întâlnesc față în față
Președintele rus Vladimir Putin și președintele chinez Xi Jinping au programată o întâlnire bilaterală în marja summitului. Discuțiile dintre cei doi lideri sunt urmărite cu atenție în contextul aprofundării relațiilor dintre Moscova și Beijing.
Unul dintre subiectele economice importante este proiectul Power of Siberia 2, prin care Rusia urmărește să își extindă livrările de gaze naturale către China.
Pentru Moscova, dezvoltarea relației energetice cu Beijingul are o importanță deosebită, în condițiile în care Rusia și-a reorientat o parte importantă a relațiilor comerciale și energetice către piețele asiatice.
Liderul de la Kremlin se întâlnește și cu președintele Iranului
Vladimir Putin va avea separat o întrevedere cu președintele iranian Masoud Pezeshkian. Întâlnirea are loc într-un moment în care Teheranul caută sprijin în relația cu partenerii săi non-occidentali.
Rusia și Iranul au în ultimii ani relații tot mai strânse, iar participarea celor două state la aceeași reuniune oferă posibilitatea unor discuții directe asupra evoluțiilor regionale și internaționale.
În același timp, India este reprezentată la summit de prim-ministrul Narendra Modi, ceea ce aduce la aceeași masă trei dintre marile puteri ale Asiei, alături de Iran și celelalte state membre ale organizației.
Trump le-a mulțumit lui Putin și Xi
Reuniunea de la Bișkek are loc după ce Donald Trump le-a mulțumit, în urmă cu câteva luni, liderilor Rusiei și Chinei pentru poziția adoptată în conflictul dintre Statele Unite și Iran.
Președintele american a apreciat atunci faptul că Moscova și Beijingul nu s-au implicat direct în război.
„Vreau să mulțumesc Chinei și președintelui Xi. Am fost alături de el, iar el a rămas neutru, absolut neutru, și apreciez acest lucru. Și vreau să-i mulțumesc lui Vladimir Putin, care a fost și el neutru. Ar fi putut să ne complice mult mai mult situația.”
Acum, liderii celor două state se află din nou în centrul unei reuniuni în care sunt discutate relațiile dintre puterile non-occidentale și evoluțiile geopolitice care afectează raporturile dintre marile centre de putere.
Organizația de Cooperare de la Shanghai reunește 10 state
Summitul este organizat de Organizația de Cooperare de la Shanghai, structură fondată în 2001 de China, Rusia și patru state din Asia Centrală ca forum dedicat problemelor de securitate.
În prezent, organizația are 10 membri: Rusia, China, India, Iran, Pakistan, Belarus, Kazahstan, Kârgâzstan, Tadjikistan și Uzbekistan.
Pe lângă statele membre, mai multe țări au statut de „parteneri de dialog”, ceea ce extinde aria relațiilor dezvoltate în cadrul organizației.
De-a lungul ultimilor 25 de ani, SCO și-a mărit numărul de membri și aria de influență, însă obiectivele și programele sale sunt considerate în continuare relativ vagi, iar organizația nu are aceeași notorietate internațională precum structurile occidentale consacrate.
Moscova și Beijingul au prezentat Organizația de Cooperare de la Shanghai drept o alternativă la organizațiile internaționale asociate cu Occidentul, inclusiv G7.
China a urmărit în ultimii ani extinderea rolului SCO și creșterea influenței sale, inclusiv prin promisiuni privind sprijinul financiar și proiectele de dezvoltare.
Pentru Rusia și Iran, reuniunea reprezintă totodată o ocazie de a-și aprofunda legăturile cu statele care nu fac parte din alianțele occidentale.
Războiul din Ucraina se află pe agenda discuțiilor
Conflictul din Ucraina reprezintă unul dintre dosarele internaționale urmărite în contextul reuniunii, la peste patru ani de la declanșarea invaziei ruse la scară largă.
Prezența lui Vladimir Putin, Xi Jinping și Narendra Modi la același summit creează cadrul pentru discuții privind evoluțiile internaționale și relațiile dintre marile puteri.
În paralel cu sesiunile oficiale ale SCO sunt programate mai multe întâlniri bilaterale. Între acestea se află întrevederea dintre Putin și Xi, programată luni, precum și discuția dintre președintele rus și Masoud Pezeshkian, prevăzută pentru marți, când au loc sesiunile oficiale ale organizației.