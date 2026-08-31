Nepalul ceruse Chinei avertizări timpurii înainte de viitura devastatoare din Himalaya

Publicat 31 aug. 2026, 10:56 Sursă Agerpres

Cu trei luni înainte ca o viitură uriașă de apă, noroi și pietre să lovească o vale din Himalaya aflată la granița dintre Nepal și China, autoritățile și experții celor două țări discutau deja despre riscurile unor astfel de dezastre.

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