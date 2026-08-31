Mașină-capcană, detonată în fața unei secții de poliție din Mexic. Șase răniți VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 09:31

O mașină-capcană a explodat în noaptea de duminică spre luni în fața unei secții de poliție din Ojocaliente, în statul Zacatecas din Mexic. Șase civili au fost răniți în urma exploziei, potrivit unui prim bilanț transmis de autorități și citat de AFP.

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