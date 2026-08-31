Advertising
Advertising
Extern· 1 min citire
Mașină-capcană, detonată în fața unei secții de poliție din Mexic. Șase răniți VIDEO
Explozie Mexic/ Captură video
O mașină-capcană a explodat în noaptea de duminică spre luni în fața unei secții de poliție din Ojocaliente, în statul Zacatecas din Mexic. Șase civili au fost răniți în urma exploziei, potrivit unui prim bilanț transmis de autorități și citat de AFP.
Citește și
- 09:19Găuri uriașe au apărut pe cer și i-au făcut pe oameni să creadă că văd OZN-uri
- 08:30Iranul ripostează: atac cu drone asupra bazei Al Minhad din EAU. Au fost vizate trupe americane
- 08:10Lavrov acuză NATO că amenință securitatea Rusiei în Arctica: „Crește riscul unei confruntări”
- 08:08Bilanț în creștere în Ciprul de Nord: cel puțin opt morți și 17 dispăruți după ce un feribot s-a scufundat
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News