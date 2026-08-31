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Mașină-capcană, detonată în fața unei secții de poliție din Mexic. Șase răniți VIDEO

Explozie Mexic/ Captură video

Explozie Mexic/ Captură video

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 09:31

O mașină-capcană a explodat în noaptea de duminică spre luni în fața unei secții de poliție din Ojocaliente, în statul Zacatecas din Mexic. Șase civili au fost răniți în urma exploziei, potrivit unui prim bilanț transmis de autorități și citat de AFP.

Explozia a provocat pagube atât la sediul poliției, cât și la mai multe clădiri din apropiere. Secretarul de stat din Zacatecas, Rodrigo Reyes, a precizat că dispozitivul exploziv fusese amplasat într-un autoturism.

Cele șase persoane rănite sunt civili și au primit îngrijiri medicale, potrivit autorităților locale.

Zacatecas, prins din nou în lupta dintre carteluri

Atacul a avut loc într-o zonă în care cartelurile Jalisco Nueva Generacion și Sinaloa se confruntă pentru controlul unor rute importante folosite pentru traficul de droguri către Statele Unite.

După o perioadă de relativă acalmie, violențele au revenit în prim-plan în Zacatecas. Situația s-a agravat pe 18 iulie, când cinci persoane au fost găsite spânzurate de un pod în Pozo de Gamboa, localitate aflată la aproximativ 75 de kilometri de Ojocaliente.

Printre victime s-ar fi aflat un fost primar, funcționari publici și antreprenori din alte zone ale statului. Alte cinci cadavre au fost descoperite în apropiere.

Incidentul a readus în atenție cele mai violente perioade ale luptei împotriva traficului de droguri din Mexic, începută în 2006. În acest context, Zacatecas a devenit din nou o zonă de interes major pentru autoritățile federale, în timpul mandatului președintei Claudia Sheinbaum.

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