Găuri uriașe au apărut pe cer și i-au făcut pe oameni să creadă că văd OZN-uri

În Pennsylvania, cerul a oferit un spectacol neobișnuit după apariția unor goluri uriașe în stratul de nori. Formele aproape circulare sau ovale au atras imediat atenția, iar aspectul lor neobișnuit i-a făcut pe unii oameni să se gândească inclusiv la OZN-uri.
Fenomenul a fost observat deasupra orașului Pittsburgh și este cunoscut în literatura de specialitate sub denumiri precum „hole-punch clouds”, „fallstreak holes” sau „cavum”. Imaginile distribuite din Pennsylvania surprind ceea ce pare a fi o porțiune decupată aproape perfect din masa de nori.
Potrivit unei postări publicate de NEXTA, formațiunile spectaculoase nu au însă o origine misterioasă. Ele pot apărea în urma unui proces atmosferic bine cunoscut, declanșat în anumite condiții de trecerea unei aeronave printr-un strat de nori care conține apă suprarăcită.
„Locuitorii din Pennsylvania au fost martorii unui fenomen atmosferic rar. Golurile circulare neobișnuite au apărut pe cer după ce un avion a traversat un strat de picături de apă suprarăcită", se arată în postare.
Cum se formează găurile uriașe în nori
Pentru apariția unui asemenea fenomen este necesară o combinație specifică de condiții atmosferice. „Hole-punch clouds” se formează de regulă în nori de nivel mediu sau înalt. În interiorul acestor formațiuni pot exista picături de apă suprarăcită. Deși temperatura lor este mai mică decât punctul de îngheț, de 0 grade Celsius, picăturile pot rămâne în stare lichidă.
Această stare este instabilă, iar o schimbare a condițiilor din jur poate declanșa înghețarea apei. Trecerea unui avion printr-un asemenea strat de nori poate reprezenta factorul care pornește procesul.
În timpul traversării norului, aerul din jurul aripilor și al corpului aeronavei se dilată și se răcește suplimentar. Această modificare favorizează transformarea picăturilor de apă suprarăcită în mici cristale de gheață.
Procesul se extinde după apariția cristalelor
Formarea primelor cristale reprezintă doar începutul fenomenului. Odată ce acestea apar, picăturile de apă aflate în apropiere pot îngheța la rândul lor, iar cristalele existente încep să crească.
Pe măsură ce se dezvoltă, cristalele de gheață devin suficient de grele pentru a începe să cadă prin stratul de nori. În zona prin care acestea coboară, cantitatea de apă lichidă scade, iar norul începe să capete aspectul unei suprafețe perforate.
Golul inițial se poate mări în timp, deoarece procesul de înghețare continuă și în zonele din apropiere. Astfel se poate forma o deschidere mult mai mare decât dimensiunea zonei în care aeronava a trecut inițial.
De la sol, rezultatul poate arăta ca și cum o porțiune perfect delimitată din nor ar fi fost decupată. Tocmai această geometrie neobișnuită face ca fenomenul să fie atât de spectaculos în imaginile surprinse de martori.
De ce oamenii le pot confunda cu fenomene inexplicabile
Privite de la sol, formațiunile de acest tip pot avea un aspect surprinzător. O gaură aproape perfect rotundă într-un strat compact de nori poate părea foarte diferită de formele obișnuite întâlnite pe cer.
În cazul imaginilor realizate în Pennsylvania, dimensiunea și conturul golurilor au făcut ca fenomenul să atragă rapid atenția. Contrastul dintre masa densă de nori și zonele deschise creează impresia unei intervenții neobișnuite asupra cerului.
Aspectul acestor formațiuni a contribuit de-a lungul timpului inclusiv la apariția unor teorii despre OZN-uri și alte fenomene misterioase. Pentru un observator care nu cunoaște mecanismul atmosferic, forma circulară și marginile bine definite pot fi dificil de explicat.
În cazul „norilor perforați”, explicația ține însă de interacțiunea dintre aeronave și picăturile de apă suprarăcită aflate în nori. Procesul de înghețare, dezvoltarea cristalelor de gheață și coborârea acestora prin masa de nori pot lăsa în urmă structurile spectaculoase observate pe cerul din Pennsylvania.