Găuri uriașe au apărut pe cer și i-au făcut pe oameni să creadă că văd OZN-uri

Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 aug. 2026, 09:19

În Pennsylvania, cerul a oferit un spectacol neobișnuit după apariția unor goluri uriașe în stratul de nori. Formele aproape circulare sau ovale au atras imediat atenția, iar aspectul lor neobișnuit i-a făcut pe unii oameni să se gândească inclusiv la OZN-uri.

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