Nicolas Maduro a publicat primele fotografii din închisoarea din America. Schimbare suprinzătoare a fostului lider

Publicat 31 aug. 2026, 08:04 Actualizat 31 aug. 2026, 08:10

După aproape opt luni de la capturarea sa spectaculoasă, fostul președinte venezuelean Nicolás Maduro a publicat primele fotografii din penitenciarul american în care este încarcerat. Mesajul său de încredere este adresat familiei și susținătorilor, însă ceea ce a surprins este aspectul fizic al fostului președinte, care a slăbit și pare mai în formă decât în perioada în care se afla în fruntea statului.

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