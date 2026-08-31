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Nicolas Maduro a publicat primele fotografii din închisoarea din America. Schimbare suprinzătoare a fostului lider

Nicolas Maduro și soția sa, în momentul încarcerării (Profimedia)

Nicolas Maduro și soția sa, în momentul încarcerării (Profimedia)

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat31 aug. 2026, 08:04
Actualizat31 aug. 2026, 08:10

După aproape opt luni de la capturarea sa spectaculoasă, fostul președinte venezuelean Nicolás Maduro a publicat primele fotografii din penitenciarul american în care este încarcerat. Mesajul său de încredere este adresat familiei și susținătorilor, însă ceea ce a surprins este aspectul fizic al fostului președinte, care a slăbit și pare mai în formă decât în perioada în care se afla în fruntea statului.

Maduro a publicat pe contul său de X fotografii în care apare în închisoare și a transmis un mesaj adresat copiilor și nepoților săi. „Un mic dar de iubire și speranță. Trimit aceste fotografii ca un mic dar tuturor nepoților și nepoatelor mele, băieților și fetelor și tuturor oamenilor nobili care ne iubesc. Vreau să știți că rămânem fermi, cu inimile pline de iubirea voastră”, a transmis fostul lider venezuelean.

Imaginile postate pe X sunt datate iunie 2026.

Nicolás Maduro a fost capturat la începutul lunii ianuarie 2026, în urma unei operațiuni americane care l-a vizat pentru acuzații de narco-terorism și trafic de droguri. Forțele speciale l-au preluat din Caracas și l-au transferat în Statele Unite, unde a fost pus sub acuzare.

După arestarea lui, conducerea Venezuelei a fost preluată de structurile loiale regimului său, iar puterea executivă a fost exercitată de vicepreședinta Delcy Rodríguez, în ciuda faptului că, potrivit Constituției venezuelene, președintele Adunării Naționale ar trebui să preia interimatul.

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