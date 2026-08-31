Advertising
Advertising
Extern· 2 min citire
Statele Unite au lansat noi atacuri în Iran, primele din ultima lună: ce urmărește SUA prin noile lovituri
SUA vs. Iran/ Profimedia
Publicat31 aug. 2026, 06:58
Actualizat31 aug. 2026, 07:40
Statele Unite au efectuat duminică noi lovituri asupra teritoriului iranian, vizând două lansatoare de pe insula Larak, din strâmtoarea Ormuz. Sunt primele atacuri americane asupra Iranului din ultima lună, potrivit CENTCOM, citat de AFP.
Citește și
- 08:30Iranul ripostează: atac cu drone asupra bazei Al Minhad din EAU. Au fost vizate trupe americane
- 08:10Lavrov acuză NATO că amenință securitatea Rusiei în Arctica: „Crește riscul unei confruntări”
- 08:08Bilanț în creștere în Ciprul de Nord: cel puțin opt morți și 17 dispăruți după ce un feribot s-a scufundat
- 08:04Nicolas Maduro a publicat primele fotografii din închisoarea din America. Schimbare suprinzătoare a fostului lider
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News