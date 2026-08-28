Tudorel Toader, la REALITATEA PLUS: „Mandatul lui Fritz încetează de două ori”

Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a lansat o serie de avertismente juridice ferme cu privire la viitorul administrativ al Timișoarei, într-o intervenție la REALITATEA PLUS. În opinia sa, situația primarului Dominic Fritz este una extrem de clară din punct de vedere legal, mandatul acestuia fiind vulnerabilizat decisiv atât de deciziile instanțelor, cât și de modificările legislative impuse de Curtea Constituțională.
Fostul judecător al CCR susține că mecanismele juridice actuale conduc la un singur rezultat inevitabil: încetarea de drept a atribuțiilor edilului.
O dublă încetare de drept a mandatului lui Dominic Fritz
Analizând prevederile Articolului 74 în interpretarea Înaltei Curți de Casație și Justiție, Tudorel Toader punctează că situația edilului din Timișoara își găsește rezolvarea la nivel de drept, fără a lăsa loc de interpretări administrative flexibile.
Legalitatea exercitării funcției este blocată pe două paliere distincte: prima dată prin efectul direct al hotărârilor judecătorești definitive pronunțate de Curtea de Apel, iar a doua oară prin intrarea în vigoare a cadrului normativ actualizat. Fostul ministru reamintește că Parlamentul nu poate legifera contrar deciziilor Curții Constituționale, ceea ce anulează orice încercare de menținere artificială în funcție.
Disputa cu Prefectul județului Timiș și ordinul privind salariul
În ecuația juridică a primăriei, intervenția prefectului de Timiș capătă o relevanță secundară în raport cu legea organică. Tudorel Toader explică faptul că acțiunile administrative anterioare ale reprezentantului Guvernului în teritoriu — precum sancțiunea de reducere cu 10% a salariului primarului — sunt depășite de realitatea juridică supremă.
Nerespectarea sentințelor definitive ale instanțelor de judecată constituie o problemă separată, însă efectul legii prevalează. Odată ce cadrul normativ este aplicat, ordinul prefectului își pierde complet obiectul, deoarece funcția încetează de la sine, prin puterea legii.
Dosarele viceprimarilor pe masa inspectorilor ANI
Referitor la anchetele care îi vizează pe cei doi viceprimari ai Timișoarei, Tudorel Toader a precizat că desfășurarea procedurilor rămâne strict în atribuția Agenției Naționale de Integritate (ANI). Fostul ministru a subliniat că procesul de evaluare este unul independent și că deciziile finale vor fi deținute de instanțe:
Transparentizarea concluziilor: Rapoartele redactate de inspectorii de integritate vor deveni publice imediat ce procedura internă de evaluare este completă.
Perspectiva unor procese lungi: Eventualele rapoarte nefavorabile vor fi cel mai probabil contestate în contencios administrativ de către viceprimari, ceea ce înseamnă că finalitatea juridică va depinde de o sentință definitivă a instanțelor.