Tudorel Toader, la REALITATEA PLUS: „Mandatul lui Fritz încetează de două ori”

Scris de Iulian Budusan Publicat: 28 aug. 2026, 15:32

Fostul ministru al Justiției, Tudorel Toader, a lansat o serie de avertismente juridice ferme cu privire la viitorul administrativ al Timișoarei, într-o intervenție la REALITATEA PLUS. În opinia sa, situația primarului Dominic Fritz este una extrem de clară din punct de vedere legal, mandatul acestuia fiind vulnerabilizat decisiv atât de deciziile instanțelor, cât și de modificările legislative impuse de Curtea Constituțională.

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