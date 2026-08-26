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Justitie· 2 min citire

Dosarul generalilor: Criticile lui Florentin Colea, respinse. Dosarul ajunge la ÎCCJ

Florian Coldea/ Arhivă foto

Florian Coldea/ Arhivă foto

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat26 aug. 2026, 14:50
SursăRealitatea PLUS

Dosarul lui Florian Coldea merge la judecată! Judecătorul a respins criticile fostului șef SRI privind rechizitoriul, accesul la dosar și extinderea urmăririi penale. Instanța a constatat că acuzațiile sunt suficient de clare, iar apărarea a avut acces la probe.

Realitatea PLUS a obținut, în exclusivitate, documentul în care judecătorii explică de ce dosarul lui Florentin Colea poate fi judecat. Magistrații au respins argumentele fostului număr doi din Serviciul Român de Informații, care a susținut că acuzațiile procurorului nu au fost suficient de clare și că nu a avut acces la dosar.

Ce spun judecătorii

Potrivit documentului obținut de Realitatea PLUS, Florentin Colea a susținut că procurorul care l-a pus sub acuzare nu ar fi explicat suficient de clar acuzațiile care îi sunt aduse.

Judecătorul care a analizat dosarul a constatat însă că această susținere nu se confirmă. Potrivit magistratului, acuzațiile sunt argumentate și prezentate pe larg de procurorul de caz.

Un alt argument invocat de Florentin Colea a vizat accesul la dosar. Acesta a susținut că nu ar fi avut acces la documentele din anchetă din cauza procurorului care instrumentează cazul.

Potrivit judecătorului, nici această susținere nu se confirmă. Magistratul arată că avocatului lui Florentin Colea i s-a permis să consulte dosarul de fiecare dată când a solicitat acest lucru.

Florentin Colea a susținut, de asemenea, că procurorul nu ar fi respectat legea și procedura atunci când l-a pus sub acuzare și ulterior a extins acuzațiile.

Judecătorul de la Curtea de Apel București a apreciat că nici această susținere nu se confirmă, concluzionând că procurorul a respectat legea. Dosarul urmează să ajungă acum la instanța supremă.

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