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Justitie· 2 min citire
Dosarul generalilor: Criticile lui Florentin Colea, respinse. Dosarul ajunge la ÎCCJ
Florian Coldea/ Arhivă foto
Publicat26 aug. 2026, 14:50
SursăRealitatea PLUS
Dosarul lui Florian Coldea merge la judecată! Judecătorul a respins criticile fostului șef SRI privind rechizitoriul, accesul la dosar și extinderea urmăririi penale. Instanța a constatat că acuzațiile sunt suficient de clare, iar apărarea a avut acces la probe.
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