Angajații din Guvern îi cer explicații lui Bolojan despre relația cu afaceristul Beniamin Rus: „Ați inaugurat o investiție publică sau succesul unui apropiat?”

Angajații din Guvern îi cer explicații premierului Ilie Bolojan după participarea acestuia, pe 17 august, la inaugurarea a două pasaje din Oradea. Într-o scrisoare deschisă, aceștia pun sub semnul întrebării oportunitatea deplasării, în contextul problemelor economice și energetice cu care se confruntă România, și îi solicită premierului să clarifice relația sa cu omul de afaceri Beniamin Rus, ale cărui firme au executat lucrările.
Angajații Guvernului critică deplasarea premierului la Oradea
Semnatarii scrisorii susțin că prezența lui Ilie Bolojan la inaugurarea celor două pasaje trebuie explicată în contextul în care România traversează o criză energetică, economia este în scădere, iar noua lege a salarizării provoacă tensiuni între autorități și sindicate.
Aceștia amintesc că economia României a stagnat în al doilea trimestru al anului, în timp ce în primul semestru PIB-ul a scăzut cu 0,8% față de aceeași perioadă din 2025, pe seria brută, și cu 1,6% pe seria ajustată sezonier. Producția industrială ar fi înregistrat, la rândul său, o scădere de 3,3%, iar industria prelucrătoare un recul de 4,4%.
„Cu alte cuvinte, domnule prim-ministru, la jumătatea lunii august 2026 aveți pe masă o economie care scade, o industrie în recul, o inflație încă ridicată, o criză energetică pentru care Guvernul a pregătit măsuri excepționale și o lege a salarizării care a produs deja tensiuni majore cu organizațiile sindicale. Și dumneavoastră, la 17 august, unde erați? La Oradea, la inaugurare, alături de vechii dumneavoastră colaboratori din administrația bihoreană și de omul de afaceri Beniamin Rus”, se arată în scrisoarea deschisă.
Lucrările au fost executate de asocierea Selina - Drum Asfalt
Cele două pasaje inaugurate pe Calea Aradului au fost realizate de asocierea Selina - Drum Asfalt. Contractele au fost semnate pe 8 august 2025 de președintele Consiliului Județean Bihor, Mircea Mălan, și de Beniamin Rus, reprezentantul asocierii câștigătoare.
Potrivit informațiilor prezentate în scrisoare, pasajul subteran a avut o valoare de aproximativ 26,45 milioane de lei fără TVA, iar pasajul suprateran a costat aproximativ 25,38 milioane de lei fără TVA. La inaugurarea din 17 august a participat și Beniamin Rus, care a vorbit despre realizarea lucrărilor. Ilie Bolojan a prezentat, la rândul său, colaborarea dintre administrația centrală, autoritățile locale și companiile private drept una dintre explicațiile finalizării rapide a investițiilor. Angajații Guvernului spun că nu contestă dreptul premierului de a participa la inaugurarea unor obiective importante pentru comunitate, dar consideră că opinia publică trebuie să primească explicații despre relația dintre acesta și omul de afaceri.
Declarația făcută de Beniamin Rus în 2011
În scrisoare este readusă în atenție o declarație făcută de Beniamin Rus în mai 2011. Întrebat la acel moment dacă ar continua o lucrare înainte ca firma sa să primească banii, omul de afaceri ar fi spus că, dacă Ilie Bolojan i-ar cere acest lucru, „a doua zi” s-ar afla pe șantier.
Semnatarii afirmă că încrederea invocată atunci de omul de afaceri avea la bază o experiență anterioară, când firma Selina ar fi executat lucrări fără să-și primească imediat banii, bazându-se pe angajamentul lui Ilie Bolojan, care era primarul municipiului Oradea.
„În 2011, un constructor spunea, în esență, că poate continua o lucrare și înainte să primească banii, pentru că are încredere în angajamentul lui Ilie-Gavril Bolojan. În 2026, Guvernul condus de Ilie-Gavril Bolojan permite asumarea unor contracte de peste un miliard de lei, în condițiile în care grosul finanțării statului urmează să vină mai târziu”, susțin angajații Guvernului.
Aceștia precizează că nu pun semnul egal între cele două situații din punct de vedere juridic, însă consideră că asemănarea trebuie explicată public.
„De ce salariații statului nu beneficiază de aceeași certitudine?”
Autorii scrisorii compară modul în care statul își asumă investiții care vor fi finanțate în anii următori cu deciziile luate în privința veniturilor angajaților din sectorul public. Ei vor să afle de ce pentru anumite proiecte pot fi asumate angajamente financiare pe termen lung, în timp ce unele drepturi salariale sunt amânate sau reduse din cauza lipsei banilor.
„Este aceasta filosofia după care funcționează marile investiții: constructorii pot începe, contractele pot fi asumate, iar banii vor veni ulterior pentru că există angajamentul autorității publice? Dacă da, vrem să ne lămuriți de ce aceeași filozofie a predictibilității nu funcționează și pentru salariații statului. De ce pentru un contract de sute de milioane de lei statul poate spune, în esență, «angajăm astăzi, plătim mai târziu», în timp ce salariaților din sistemul public li se spune că un drept nu poate fi acordat pentru că banii nu există astăzi?”, se mai arată în document.
Șase întrebări adresate premierului
Angajații din Guvern îi cer lui Ilie Bolojan să spună dacă relația sa cu Beniamin Rus este exclusiv instituțională sau dacă între cei doi a existat ori există și o apropiere personală.
Premierul este întrebat dacă a avut discuții cu omul de afaceri despre proiecte finanțate din bani publici în perioadele în care a condus Primăria Oradea, Consiliul Județean Bihor sau Guvernul României.
De asemenea, semnatarii vor să afle dacă Ilie Bolojan a intervenit vreodată, direct sau indirect, în pregătirea, finanțarea, accelerarea ori implementarea unor proiecte în care au fost implicate firmele Selina, Drum Asfalt, Precon Transilvania sau alte societăți asociate acestora.
„Într-un stat sănătos, constructorul intră pe șantier pentru că există un contract, o procedură, o finanțare și un ordin legal de începere a lucrărilor, nu pentru că «îi cere Bolojan». În 2011, pentru Beniamin Rus, «cuvântul primarului Bolojan a cântărit greu». În 2026, pentru marile investiții există angajamentele Guvernului Bolojan. Pentru cetățenii României, domnule prim-ministru, ce mai cântărește?”, se arată la finalul scrisorii.