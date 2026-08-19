Angajații din Guvern îi cer explicații lui Bolojan despre relația cu afaceristul Beniamin Rus: „Ați inaugurat o investiție publică sau succesul unui apropiat?”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 19 aug. 2026, 15:53

Angajații din Guvern îi cer explicații premierului Ilie Bolojan după participarea acestuia, pe 17 august, la inaugurarea a două pasaje din Oradea. Într-o scrisoare deschisă, aceștia pun sub semnul întrebării oportunitatea deplasării, în contextul problemelor economice și energetice cu care se confruntă România, și îi solicită premierului să clarifice relația sa cu omul de afaceri Beniamin Rus, ale cărui firme au executat lucrările.

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