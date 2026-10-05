Trapperul IAN, plasat sub control judiciar după incidentul din timpul concertului susținut la Arenele Romane

Trapperul IAN, pe numele său real Anghel Bogdan Georgian, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce a fost reținut pentru 24 de ore în dosarul deschis în urma incidentului petrecut ]n timpul unui concert susinut în weekend, la Arenele Romane. Artistul este cercetat pentru o faptă susceptibilă să întrunească elementele constitutive ale infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri, după ce a fost filmat în timp ce urina pe scenă, în timpul concertului.
Anghel Bogdan Georgian, cunoscut sub numele ”IAN”, a fost plasat, luni, sub control judiciar pentru 60 de zile. El este cercetat pentru ultraj contra bunelor moravuri, după ce a urinat pe scenă la un concert susţinut în weekend la Arenele Romane.
Conform prevederilor legale în astfel de cazuri, trapperul are obligația să se prezinte la Poliție de câte ori este chemat de către organele judiciare.
Încalcarea contorului judiciar poate atrage înlocuirea măsurii controlului judiciar cu măsura arestului la domiciliu sau chiar cu arest preventiv.
Cazul este cercetat de polițiștii Secției 14 din București, sub supravegherea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 4.
Trapperul a fost reținut după apariția imaginilor șocante în online
IAN a fost reținut după ce imaginile șocante filmate de spectatori la concertul de la Arenele Romane au ajuns pe rețelele sociale și au devenit virale.
Polițiștii s-au sesizat din oficiu după ce au văzut înregistrările. Ulterior, oamenii legii l-au identificat pe artist și l-au citat pentru audieri la Secția 14 de Poliție. În urma probatoriului administrat, polițiștii au dispus reținerea sa pentru 24 de ore.
Artistul a fost scos de la audieri încătușat și transportat în arestul poliției.
Ce s-a întâmplat la concertul de la Arenele Romane
Incidentul a avut loc în timpul concertului susținut de IAN la Arenele Romane, în noaptea de 2 spre 3 octombrie. Artistul a fost filmat de spectatori în timp ce urina pe scenă, în fața publicului. Imaginile au fost ulterior distribuite masiv în mediul online. Gestul a provocat numeroase reacții în mediul online, iar mai multe persoane publice au criticat comportamentul artistului.
Polițiștii au deschis verificările după apariția imaginilor și au stabilit că fapta este susceptibilă să întrunească elementele constitutive ale infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri.
Ce spun organizatorii
În urma scandalului, organizatorii au anunțat măsuri în privința artistului și a participării sale la evenimentele viitoare. Până în prezent, IAN nu a oferit public o explicație privind gestul surprins în timpul concertului.
Cercetările continuă pentru stabilirea tuturor aspectelor legate de incident.