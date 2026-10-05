Trapperul IAN, plasat sub control judiciar după incidentul din timpul concertului susținut la Arenele Romane

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 5 oct. 2026, 14:34

Trapperul IAN, pe numele său real Anghel Bogdan Georgian, a fost plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, după ce a fost reținut pentru 24 de ore în dosarul deschis în urma incidentului petrecut ]n timpul unui concert susinut în weekend, la Arenele Romane. Artistul este cercetat pentru o faptă susceptibilă să întrunească elementele constitutive ale infracțiunii de ultraj contra bunelor moravuri, după ce a fost filmat în timp ce urina pe scenă, în timpul concertului.

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