Publicat 18 nov. 2026, 10:28 Actualizat 18 nov. 2026, 10:33 Sursă Realitatea PLUS

Călin Georgescu află miercuri, 18 noiembrie, de la Tribunalul Ilfov dacă rămâne sau nu în spatele gratiilor. Decizia are miză uriașă pentru că un eșec pentru fostul candidat la alegerile prezidențiale ar putea însemna transferul din arestul poliției în penitenciar, relatează Realitatea PLUS. Cea mai importantă hotărâre în cazul lui Georgescu urmează, însă, să vină vineri, 20 noiembrie, atunci când judecătorii se vor pronunța definitiv dacă îl trimit sau nu în arest la domiciliu.

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