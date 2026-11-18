Călin Georgescu află miercuri, 18 noiembrie, de la Tribunalul Ilfov dacă rămâne sau nu în spatele gratiilor. Decizia are miză uriașă pentru că un eșec pentru fostul candidat la alegerile prezidențiale ar putea însemna transferul din arestul poliției în penitenciar, relatează Realitatea PLUS. Cea mai importantă hotărâre în cazul lui Georgescu urmează, însă, să vină vineri, 20 noiembrie, atunci când judecătorii se vor pronunța definitiv dacă îl trimit sau nu în arest la domiciliu.
Magistrații de la Tribunalul Ilfov urmează să se pronunțe miercuri, 18 noiembrie, în cazul lui Călin Georgescu, trimis în judecată de Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism (DIICOT) într-un dosar de înșelăciune cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro. Judecătorii vor decide dacă fostul candidat la alegerile prezidențiale va rămâne în arest preventiv sau dacă situația sa juridică se va schimba.
Potrivit Realitatea PLUS, decizia de miercuri are o miză importantă pentru Călin Georgescu, întrucât acesta riscă să fie transferat din Arestul Central într-un penitenciar.
O altă decizie importantă este așteptată vineri, 20 noiembrie, când judecătorii vor analiza dacă fostul candidat la prezidențiale poate beneficia de măsura arestului la domiciliu.
Călin Georgescu, acuzat de înșelăciune într-un dosar cu un prejudiciu de 1,1 milioane de euro
Potrivit procurorilor DIICOT, Călin Georgescu și omul de afaceri Ionel Rusen ar fi pus la cale o schemă prin care l-ar fi determinat pe un alt om de afaceri, Răzvan Leu, să plătească 1,1 milioane de euro, în schimbul promisiunii obținerii unei finanțări în valoare de șase milioane de euro. Anchetatorii susțin că suma de 1,1 milioane de euro ar fi fost solicitată sub forma unor garanții pentru un împrumut care nu a mai fost acordat. Prejudiciul nu ar fi fost recuperat până în prezent.
Procurorii DIICOT susțin, de asemenea, că o parte din banii obținuți ar fi urmat să fie folosită inclusiv pentru finanțarea campaniei prezidențiale a lui Călin Georgescu.
În acest dosar, Călin Georgescu și Ionel Rusen au fost trimiși în judecată pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave.
DIICOT a contestat înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu
Separat de decizia așteptată miercuri la Tribunalul Ilfov, DIICOT a contestat hotărârea Tribunalului București din 9 noiembrie, prin care măsura arestului preventiv în cazul lui Călin Georgescu fusese înlocuită cu arestul la domiciliu.
Contestația procurorilor urmează să fie judecată de Curtea de Apel București vineri, 20 noiembrie. Până la soluționarea acesteia, fostul candidat la alegerile prezidențiale rămâne în arest preventiv.