Restanțele salariale ale magistraților, de peste 5 miliarde de lei, ar putea fi plătite eșalonat. Anunțul ministrului Justiției

Statul român are de achitat peste 5 miliarde de lei reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță de magistrați, însă situația financiară dificilă nu permite plata imediată a întregii sume. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat duminică seară că cea mai echilibrată soluție ar fi eșalonarea plăților. Oficialul atrage atenția că magistrații nu sunt singura categorie profesională care are de recuperat bani de la stat și că este nevoie de dialog pentru găsirea unei soluții care să nu dezechilibreze bugetul României.
Statul nu poate plăti imediat cele peste 5 miliarde de lei datorate magistraților. Soluția propusă de ministrul Justiției
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a vorbit duminică seară, la TVR Info, despre plata restanțelor salariale ale magistraților, după ce instanța supremă a stabilit definitiv că Guvernul trebuie să asigure fondurile necesare achitării acestor drepturi. Oficialul a subliniat că hotărârile judecătorești definitive și executorii trebuie respectate, însă identificarea resurselor financiare reprezintă o provocare pentru Executiv, în actualul context bugetar.
În opinia ministrului, plata în mai multe tranșe ar reprezenta o variantă prin care statul și-ar putea respecta obligațiile, fără să pună o presiune suplimentară prea mare asupra finanțelor publice. Radu Marinescu a precizat că pot fi analizate și alte formule de plată, dar că, în prezent, nu consideră posibilă achitarea imediată și integrală a sumelor datorate.
Nu doar magistrații au de recuperat bani de la stat. Ministrul cere dialog cu toate categoriile profesionale
Radu Marinescu a atras atenția că problema drepturilor salariale câștigate în instanță nu îi privește exclusiv pe magistrați. Există numeroase litigii în care angajați din alte domenii au obținut hotărâri judecătorești pentru recuperarea unor sume de bani, iar Guvernul trebuie să găsească resurse și pentru plata acestor obligații.
Ministrul consideră că este necesar un dialog între reprezentanții Executivului și categoriile profesionale care au de recuperat restanțe salariale. Pe de o parte, statul are obligația de a pune în aplicare hotărârile instanțelor, iar pe de altă parte, trebuie să se asigure că dispune de suficiente resurse pentru a finanța celelalte nevoi ale societății.
Oficialul a mai explicat că Ministerul Justiției nu gestionează bugetul din care ar trebui achitate aceste sume, responsabilitatea gestiunii financiare revenind Ministerului Finanțelor. Marinescu a recunoscut însă că, în calitate de membru al Guvernului, cunoaște dificultățile financiare cu care se confruntă statul român.
Guvernul, obligat definitiv de instanță să asigure banii pentru restanțele salariale ale magistraților
Pe 15 octombrie 2026, Înalta Curte de Casație și Justiție a respins definitiv recursul formulat de Guvern împotriva unei sentințe a Curții de Apel București. Prin hotărârea respectivă, Executivul fusese obligat să asigure integral fondurile necesare pentru plata restanțelor salariale ale magistraților, suma totală depășind 5 miliarde de lei. Decizia instanței supreme vine în contextul în care o parte dintre drepturile salariale câștigate în instanță de magistrați nu au fost achitate. Rămâne însă de stabilit modalitatea concretă prin care Guvernul va asigura banii necesari și calendarul în care vor fi efectuate plățile.