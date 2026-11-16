Restanțele salariale ale magistraților, de peste 5 miliarde de lei, ar putea fi plătite eșalonat. Anunțul ministrului Justiției

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 16 nov. 2026, 08:53

Statul român are de achitat peste 5 miliarde de lei reprezentând drepturi salariale câștigate în instanță de magistrați, însă situația financiară dificilă nu permite plata imediată a întregii sume. Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a declarat duminică seară că cea mai echilibrată soluție ar fi eșalonarea plăților. Oficialul atrage atenția că magistrații nu sunt singura categorie profesională care are de recuperat bani de la stat și că este nevoie de dialog pentru găsirea unei soluții care să nu dezechilibreze bugetul României.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre restante salarii magistratiradu marinescu