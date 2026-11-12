Imagini cu Gabriel Daraban la sediul DIICOT. Un apropiat i-a adus o valiză în timpul audierilor

Publicat 12 nov. 2026, 20:44 Actualizat 12 nov. 2026, 20:53 Sursă Realitatea PLUS

Primele imagini cu Gabriel Daraban, fratele șefului Camerei de Comerț și Industrie a României, au fost surprinse joi seară, la sediul DIICOT, unde acesta este audiat în cadrul unei anchete de amploare privind o presupusă rețea de contrabandă cu motorină, într-un dosar de evaziune fiscală.

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