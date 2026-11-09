Captură impresionantă la Brăila! Bărbat prins cu 20 de kilograme de droguri în bagaje

Un tânăr de 28 de ani din Brăila a fost prins în flagrant de polițiști în timp ce transporta 20 de kilograme de substanțe psihoactive, pe care intenționa să le vândă. Drogurile erau ambalate în 21 de pungi și ascunse în două trolere, printre haine și alte bunuri. În bagaje au fost descoperite și un cântar de mare precizie, un aparat de vidat și alte probe care ar putea demonstra activitatea de trafic de substanțe interzise.
Polițiștii Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Brăila, împreună cu procurorii DIICOT – Biroul Teritorial Brăila, au desfășurat o acțiune pentru documentarea activității infracționale a unui bărbat de 28 de ani, cercetat pentru efectuarea, fără drept, de operațiuni cu produse susceptibile de a avea efect psihoactiv.
Potrivit anchetatorilor, în seara zilei de 8 noiembrie 2026, bărbatul a fost prins în flagrant, în municipiul Brăila, în timp ce avea asupra sa aproximativ 20 de kilograme de N-ethylnorpentedrone, o substanță cu efect psihoactiv, pe care intenționa să o comercializeze.
Substanța cristalină era ambalată în 21 de pungi de diferite dimensiuni și ascunsă în două trolere, printre haine și alte obiecte personale. În urma verificării bagajelor, polițiștii au descoperit și un cântar de mare precizie, un aparat de vidat, precum și alte obiecte considerate mijloace de probă în anchetă.
Bărbatul a fost reținut de anchetatori, iar luni, 9 noiembrie, procurorii au sesizat judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Brăila, cu propunere de arestare preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.