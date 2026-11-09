Captură impresionantă la Brăila! Bărbat prins cu 20 de kilograme de droguri în bagaje

Scris de Iulian Budusan Publicat: 9 nov. 2026, 16:48

Un tânăr de 28 de ani din Brăila a fost prins în flagrant de polițiști în timp ce transporta 20 de kilograme de substanțe psihoactive, pe care intenționa să le vândă. Drogurile erau ambalate în 21 de pungi și ascunse în două trolere, printre haine și alte bunuri. În bagaje au fost descoperite și un cântar de mare precizie, un aparat de vidat și alte probe care ar putea demonstra activitatea de trafic de substanțe interzise.

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