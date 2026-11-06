Percheziții în București și Suceava într-un dosar cu produse de lux furate din Europa. Peste 50 de ceasuri, bijuterii și accesorii, descoperite

Publicat 6 nov. 2026, 11:27 Actualizat 6 nov. 2026, 11:30

Descoperire importantă în urma unor percheziții desfășurate în București și județul Suceava. Polițiștii au găsit peste 50 de ceasuri de lux, bijuterii și accesorii vestimentare despre care există suspiciunea că provin din furturi comise în mai multe state europene. Două persoane sunt cercetate pentru tăinuire, fiind suspectate că ar fi comercializat bunurile respective.

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