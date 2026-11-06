Percheziții în București și Suceava într-un dosar cu produse de lux furate din Europa. Peste 50 de ceasuri, bijuterii și accesorii, descoperite

Descoperire importantă în urma unor percheziții desfășurate în București și județul Suceava. Polițiștii au găsit peste 50 de ceasuri de lux, bijuterii și accesorii vestimentare despre care există suspiciunea că provin din furturi comise în mai multe state europene. Două persoane sunt cercetate pentru tăinuire, fiind suspectate că ar fi comercializat bunurile respective.
Acțiunea a avut loc joi, 5 noiembrie 2026, în cadrul operațiunii „Jupiter”, iar valoarea obiectelor descoperite este estimată la peste 500.000 de euro.
Patru percheziții în București și Suceava. Ce au descoperit anchetatorii
Polițiștii din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigații Criminale Central au pus în aplicare patru mandate de percheziție domiciliară, în Capitală și în județul Suceava.
Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1 și vizează infracțiunea de tăinuire.
Potrivit informațiilor strânse de anchetatori, două persoane ar fi desfășurat activități de comercializare a unor produse de lux, deși ar fi existat indicii că acestea proveneau din activități infracționale desfășurate în diferite țări europene.
În urma verificărilor efectuate la adresele vizate, polițiștii au identificat și ridicat mai multe categorii de bunuri de valoare.
Printre obiectele găsite se numără:
- peste 50 de ceasuri de lux;
- bijuterii;
- accesorii vestimentare de marcă;
- articole de îmbrăcăminte din categoria produselor de lux.
Valoarea totală a obiectelor confiscate este estimată la peste 500.000 de euro.
Două persoane sunt cercetate pentru tăinuire
Anchetatorii încearcă să stabilească proveniența exactă a bunurilor și modul în care acestea au ajuns în posesia celor două persoane.
Există suspiciunea că produsele ar fi fost obținute în urma unor infracțiuni comise în mai multe state europene, după care ar fi fost introduse în circuitul comercial.
„Din datele și probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că două persoane ar fi comercializat bunuri din categoria produselor de lux (ceasuri, accesorii, obiecte vestimentare), în contextul în care acestea ar fi provenit din comiterea unor infracțiuni în diferite state europene”, au transmis reprezentanții Poliției Capitalei.
În funcție de probele strânse și de rezultatele cercetărilor, autoritățile urmează să stabilească măsurile legale care se impun în cazul persoanelor vizate.
Ancheta continuă în cadrul operațiunii „Jupiter”
Cercetările sunt desfășurate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Central, sub coordonarea procurorilor de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1.
Intervenția din București și Suceava a beneficiat de sprijinul Inspectoratului de Poliție Județean Suceava și face parte din operațiunea „Jupiter”, în cadrul căreia sunt desfășurate acțiuni pentru documentarea și combaterea activităților infracționale.
Anchetatorii continuă verificările pentru a clarifica traseul produselor de lux și pentru a stabili dacă în activitatea de comercializare au fost implicate și alte persoane.