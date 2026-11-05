Dispare o importantă taxă din România! Guvernul a aprobat recent această măsură, care afecta deja multe persoane

Românii care obișnuiau să comande produse de pe Shein, Temu sau AliExpress au scăpat de taxa logistică națională de 25 de lei pentru coletele cu valoare sub 150 de euro expediate din afara Uniunii Europene (UE). Guvernul a decis eliminarea acesteia, începând din 1 noiembrie 2026.
Taxa de 25 de lei fusese introdusă la începutul acestui an și avea drept scop limitarea efectelor creşterii rapide a numărului de colete de mică valoare provenite din afara UE.
Mecanismul se aplica fiecărui colet care îndeplinea condiţiile legale, indiferent de numărul produselor aflate în interior.
Eliminarea taxei românești nu înseamnă neapărat și comenzi mai ieftine
Dar schimbarea de acum nu înseamnă și dispariţia tuturor taxelor pentru produsele ieftine cumpărate din China sau din alte state din afara UE, odată cu introducerea unei noi taxe europene de procesare, de 2 euro, tot de la 1 noiembrie 2026. Iar aceasta se adaugă taxei vamale temporare de 3 euro, introdusă la 1 iulie 2026.
Înainte, aceste expedieri puteau beneficia de o scutire de taxe vamale, dar instituţiile europene considerau nejustificată această facilitate, în contextul dezvoltării comerţului electronic.
Atenție, însă, taxa de 3 euro nu se calculează întotdeauna o singură dată pentru întregul colet, ci se aplică în funcţie de categoriile tarifare ale bunurilor, potrivit Consiliului Uniunii Europene.
Ministrul Finanțelor explică decizia
Așadar, eliminarea taxei românești nu înseamnă automat și comenzi mai ieftine. De altfel, prin această măsură, autoritățile din țara noastră au vrut să evite suprapunerea tuturor taxelor.
Însuși ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a explicat că renunţarea la mecanismul naţional este necesară pentru a împiedica suprapunerea obligaţiilor fiscale, precizând că sumele încasate nejustificat după intrarea în vigoare a noilor reguli trebuie restituite.
Eliminarea taxei logistice pentru colete, odată cu intrarea în vigoare a noilor taxe europene, face parte dintr-un set mai amplu de măsuri propus de Ministerul Finanţelor pentru sprijinirea pregătirii localităţilor pentru iarnă, finanţarea serviciilor esenţiale, continuarea investiţiilor şi menţinerea disciplinei bugetare la final de an.