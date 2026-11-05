Dispare o importantă taxă din România! Guvernul a aprobat recent această măsură, care afecta deja multe persoane

Publicat 5 nov. 2026, 13:19 Actualizat 5 nov. 2026, 13:23

Românii care obișnuiau să comande produse de pe Shein, Temu sau AliExpress au scăpat de taxa logistică națională de 25 de lei pentru coletele cu valoare sub 150 de euro expediate din afara Uniunii Europene (UE). Guvernul a decis eliminarea acesteia, începând din 1 noiembrie 2026.

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