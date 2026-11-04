Luca Niculescu, mesaj pentru investitorii străini din România: „Guvernul vrea să relanseze economia”

Premierul Luca Niculescu a discutat miercuri, la Palatul Victoria, cu reprezentanții investitorilor străini prezenți în România, cărora le-a transmis că relansarea economiei reprezintă prioritatea principală a Guvernului. Șeful Executivului a subliniat că refacerea încrederii în instituțiile statului și consolidarea colaborării cu mediul privat sunt esențiale pentru identificarea unor soluții care să sprijine dezvoltarea afacerilor.
În cadrul întâlnirii, investitorii au venit cu mai multe propuneri concrete pentru stimularea economiei. Ca răspuns, premierul a solicitat organizarea unor consultări periodice, astfel încât reprezentanții companiilor străine să poată discuta direct cu membrii Guvernului despre problemele și oportunitățile din mediul de afaceri.
Premierul Luca Niculescu: „Principalul obiectiv al Executivului este relansarea economiei”
Potrivit informațiilor transmise de Guvern, prim-ministrul le-a mulțumit investitorilor străini pentru contribuția lor la dezvoltarea României și a insistat asupra importanței unui climat economic bazat pe predictibilitate și încredere.
Acesta a făcut referire și la rezultatul recent obținut de România pe piețele financiare internaționale, unde statul a atras 4,5 miliarde de euro. În opinia premierului, această evoluție arată că depășirea impasului politic de la București a contribuit la îmbunătățirea percepției externe asupra țării.
Diplomația economică și combaterea evaziunii fiscale, printre prioritățile Guvernului
Executivul intenționează să acorde o atenție mai mare diplomației economice, dar și să îmbunătățească modul în care sunt aplicate măsurile de combatere a evaziunii fiscale.
Un alt obiectiv anunțat este reducerea birocrației, astfel încât relația dintre instituțiile publice și companii să devină mai eficientă. Guvernul urmărește apropierea de standardele economiilor dezvoltate și adaptarea politicilor publice la nevoile reale ale investitorilor.
În cadrul discuțiilor a fost abordată și aderarea României la Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE), considerată un obiectiv strategic pentru consolidarea poziției țării pe plan internațional și atragerea unor noi investiții.
Premierul a amintit, în acest context, dialogul pe care l-a avut marți cu secretarul general al organizației, Mathias Cormann.
Întâlniri trimestriale între Guvern și investitorii străini
Pentru ca propunerile venite din partea mediului de afaceri să fie analizate constant, Luca Niculescu a cerut șefului Cancelariei Prim-Ministrului să pregătească un calendar de întâlniri trimestriale cu reprezentanții investitorilor străini.
La aceste consultări ar urma să participe și membri ai Guvernului, astfel încât problemele semnalate de companii să poată fi discutate direct cu responsabilii din domeniile vizate.
Inițiativa are ca scop îmbunătățirea comunicării dintre autorități și investitori, dar și identificarea unor măsuri care să susțină activitatea economică și să încurajeze noi proiecte în România.
Ce miniștri au participat la discuțiile de la Palatul Victoria
La întâlnirea cu reprezentanții investitorilor străini au fost prezenți mai mulți membri ai Cabinetului, printre care ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, ministrul Afacerilor Externe, Danuț Neculăescu, ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, ministrul Muncii, Florin Manole, ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, ministrul Mediului, Natalia Intotero, și ministrul Digitalizării, Bogdan Dumitru.
Discuțiile au fost însoțite de șeful Cancelariei Prim-Ministrului, Oleg Ungureanu.
Mesajul transmis de premier este că atragerea investițiilor, reducerea obstacolelor birocratice și recâștigarea încrederii mediului de afaceri trebuie să devină componente importante ale strategiei de relansare economică a României.