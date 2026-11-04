Berea ar putea scăpa de noi scumpiri în 2027 și 2028. Măsura pregătită în Parlament

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 4 nov. 2026, 10:40

Acciza la bere ar putea rămâne neschimbată în 2027 și 2028, după ce parlamentarii au introdus un amendament într-un proiect de lege care urmează să ajungă la votul final. Măsura ar permite menținerea taxei la nivelul din 2026, fără majorările anuale calculate în funcție de inflație. Propunerea vine după mai mulți ani de creșteri ale accizelor și într-o perioadă în care consumul de bere din România a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimele două decenii.

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