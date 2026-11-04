Berea ar putea scăpa de noi scumpiri în 2027 și 2028. Măsura pregătită în Parlament

Acciza la bere ar putea rămâne neschimbată în 2027 și 2028, după ce parlamentarii au introdus un amendament într-un proiect de lege care urmează să ajungă la votul final. Măsura ar permite menținerea taxei la nivelul din 2026, fără majorările anuale calculate în funcție de inflație. Propunerea vine după mai mulți ani de creșteri ale accizelor și într-o perioadă în care consumul de bere din România a ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimele două decenii.
Acciza la bere ar putea rămâne la nivelul din 2026
Modificarea legislativă a fost introdusă în Parlament înainte ca proiectul să ajungă la votul final. Dacă va fi adoptată, acciza la bere nu va mai fi majorată în 2027 și 2028, ci va rămâne la valoarea stabilită pentru anul 2026. În prezent, Codul fiscal prevede actualizarea anuală a accizelor în funcție de inflație, mecanism care ar duce la noi creșteri în următorii doi ani. Propunerea îi vizează atât pe marii producători de bere, cât și pe cei independenți, care beneficiază de o acciză redusă.
Inițiatorii amendamentului susțin că, după majorările accizei la bere din ultimii ani, taxarea a ajuns la un nivel ridicat, chiar peste cel din unele state europene cu economii mai dezvoltate. Potrivit acestora, acciza a crescut cu 26% în perioada 2025-2026, iar în ultimii patru ani a fost modificată de patru ori. Parlamentarii care susțin măsura consideră că menținerea nivelului actual ar putea ajuta producătorii să facă față dificultăților din piață și să evite o nouă presiune fiscală.
Cât este acciza la bere în prezent și ce se schimbă pentru micii producători
În 2026, acciza standard la bere este de 5,83 lei pentru un hectolitru și un grad Plato. În cazul producătorilor independenți care fabrică anual cel mult 200.000 de hectolitri, acciza este mai mică, de 3,21 lei pentru aceeași unitate de măsură. Ambele valori ar urma să rămână neschimbate în 2027 și 2028, dacă Parlamentul aprobă modificarea legislativă. Astfel, producătorii ar beneficia de o perioadă de doi ani în care această taxă nu ar mai fi ajustată în funcție de creșterea prețurilor.
Proiectul aduce și o schimbare pentru distribuitorii care comercializează angro bere produsă de mici fabrici independente. Aceștia ar urma să constituie o garanție financiară de 25.000 de lei, de zece ori mai mică decât suma cerută în prezent. Practic, obligația actuală de 250.000 de lei ar fi redusă considerabil pentru distribuitorii care îndeplinesc condițiile prevăzute de noua reglementare. Facilitatea este inclusă în același pachet de modificări legislative care urmează să fie supus votului final, conform Profit.ro.
Consumul de bere din România a ajuns la cel mai mic nivel din ultimii 20 de ani
Propunerea de înghețare a accizei vine pe fondul scăderii consumului de bere din România. Potrivit datelor invocate de susținătorii modificării legislative, piața s-a redus cu 5% în 2022 și cu încă 5% în 2023. În 2024, consumul a rămas relativ stabil, însă în 2025 a urmat o nouă scădere, de 4%. Volumul total a ajuns astfel la 14,4 milioane de hectolitri, cel mai mic nivel înregistrat în România în ultimii 20 de ani.
Cei care susțin amendamentul avertizează că o nouă majorare a accizei ar putea pune și mai multă presiune asupra sectorului berii, într-o perioadă în care consumul este deja în scădere. Aceștia consideră că păstrarea taxei la nivelul actual ar putea ajuta industria să se stabilizeze și ar putea permite menținerea încasărilor bugetare. Propunerea apare și în contextul măsurilor fiscale adoptate în ultimii ani, când au fost majorate TVA și alte taxe pentru reducerea deficitului bugetar.
Când ar putea intra în vigoare înghețarea accizei la bere
Modificarea legislativă nu este încă definitivă. Pentru a putea fi aplicată, aceasta trebuie să treacă de votul final din Parlament, să fie promulgată și apoi publicată în Monitorul Oficial. Amendamentul a fost admis în comisie înainte de votul din plen, însă decizia finală aparține parlamentarilor. Dacă proiectul va fi aprobat și va intra în vigoare, acciza la bere va rămâne la nivelul din 2026 pentru următorii doi ani, fără actualizarea anuală în funcție de inflație.