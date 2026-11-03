Programul Rabla ar putea primi mai mulți bani în 2027. Bugetul actual s-a epuizat în cinci minute

Scris de Iulian Budusan Publicat: 3 nov. 2026, 20:25

Banii pentru Rabla s-au terminat aproape cât ai clipi! Bugetul de 300 de milioane de lei a fost consumat în mai puțin de cinci minute, iar autoritățile iau în calcul o finanțare mult mai generoasă pentru ediția din 2027.

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