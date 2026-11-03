Pensiile și salariile din 2027, în așteptarea noului buget. Anunțul ministrului Finanțelor

Publicat 3 nov. 2026, 13:19 Actualizat 3 nov. 2026, 13:29 Sursă Realitatea PLUS

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat marți că nu poate oferi deocamdată un răspuns privind indexarea pensiilor și salariilor în 2027, precizând că subiectul va putea fi discutat abia după întocmirea bugetului pentru anul viitor.

Distribuie articolul