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Economie· 1 min citire
Pensiile și salariile din 2027, în așteptarea noului buget. Anunțul ministrului Finanțelor
Publicat3 nov. 2026, 13:19
Actualizat3 nov. 2026, 13:29
SursăRealitatea PLUS
Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat marți că nu poate oferi deocamdată un răspuns privind indexarea pensiilor și salariilor în 2027, precizând că subiectul va putea fi discutat abia după întocmirea bugetului pentru anul viitor.
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