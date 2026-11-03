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Economie· 1 min citire

Pensiile și salariile din 2027, în așteptarea noului buget. Anunțul ministrului Finanțelor

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Scris deRealitatea.NET
Publicat3 nov. 2026, 13:19
Actualizat3 nov. 2026, 13:29
SursăRealitatea PLUS

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat marți că nu poate oferi deocamdată un răspuns privind indexarea pensiilor și salariilor în 2027, precizând că subiectul va putea fi discutat abia după întocmirea bugetului pentru anul viitor.

Ministrul Finanțelor: ”Încă nu pot vorbi de pensii și salarii. Nu avem noul buget”

Veniturile fiscale sunt per total intacte. Unele au mers mai bine, altele au mers mai rău, dar planul a fost îndeplinit și nu e puțin lucru în condițiile actuale, după 14 luni de scădere a consumului, să reușim să facem planul. (...) N-am avut o discuție pe o țintă certă în 2027 și nu poți avea discuții puțin ce ținte certe până când nu ai bugetul în rețea. Este un jalon. Este o țintă. Ținem cont de această țintă, de la acea plecăm și construim bugetul. Ne raportăm la țintă și discutăm

a spus Alexandru Nazare.

Alexandru Nazare: ”Nu vreau să fac angajamente fără să avem datele introduse”

Șeful de la Finanțe a subliniat că toate solicitările și proiectele ministerelor vor fi analizate în ansamblu, iar abia după realizarea proiecției bugetare pentru 2027 vor putea fi stabilite resursele disponibile și eventualele majorări.

E foarte greu să vorbesc despre și am încercat să evit tocmai pentru că vreau să discutăm de lucruri credibile. Nu vreau să fac angajamente fără să avem datele introduse. Fiecare ministru are planuri, are proiecte, vrea să le facă. Le prezintă, le introduce în rețea, ni le prezintă nouă. Toate aceste lucruri se cumulează. După ce se cumulează și facem proiecția pe anul viitor, știm unde cum ce spații mai avem și ce opțiuni avem

a transmis oficialul.
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