Nuclearelectrica face angajări la Cernavodă. Sunt scoase la concurs 12 posturi de ingineri

Publicat 2 nov. 2026, 17:12 Actualizat 2 nov. 2026, 17:37

Deși activitatea Unităților 1 și 2 de la CNE Cernavodă este suspendată de peste trei luni, Nuclearelectrica continuă recrutările pentru unul dintre cele mai importante proiecte energetice din România. Compania de stat a anunțat scoaterea la concurs a 12 posturi de ingineri, destinate proiectului de retehnologizare a Unității 1, oferind inclusiv oportunități pentru absolvenți fără experiență.

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