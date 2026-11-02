Nuclearelectrica face angajări la Cernavodă. Sunt scoase la concurs 12 posturi de ingineri

Deși activitatea Unităților 1 și 2 de la CNE Cernavodă este suspendată de peste trei luni, Nuclearelectrica continuă recrutările pentru unul dintre cele mai importante proiecte energetice din România. Compania de stat a anunțat scoaterea la concurs a 12 posturi de ingineri, destinate proiectului de retehnologizare a Unității 1, oferind inclusiv oportunități pentru absolvenți fără experiență.
Candidații interesați au la dispoziție mai puțin de două săptămâni pentru a-și depune dosarele, dara limită fiind 10 noiembrie, potrivit unui comunicat postat pe pagina oficială a centralei nucleare .
Contractele vor fi încheiate pe o perioadă de 36 de luni, cu posibilitatea prelungirii în funcție de evoluția lucrărilor de retehnologizare.
Nuclearelectrica recrutează 12 ingineri pentru CNE Cernavodă
Societatea Națională Nuclearelectrica SA, prin Sucursala CNE Cernavodă, a lansat o procedură de recrutare pentru ocuparea a 12 posturi de Inginer în Pregătire, Inginer Operare CNE în Pregătire și Inginer Operare CNE, în cadrul Direcției Inginerie RT-U1.
Anunțul vine într-un moment aparte, în condițiile în care Unitățile 1 și 2 ale centralei nucleare sunt menținute în stare oprită sigură de mai bine de trei luni. Cu toate acestea, proiectul de retehnologizare a Unității 1 continuă, iar compania caută specialiști care să participe la una dintre cele mai ample investiții din sectorul energetic românesc.
Dosarele de candidatură pot fi depuse până la data de 10 noiembrie 2026.
Patru grupe de specializare pentru candidați
Potrivit anunțului oficial, cele 12 posturi sunt împărțite în patru grupe de specializare, iar candidații pot opta pentru una sau mai multe dintre acestea, în funcție de studiile și competențele profesionale deținute.
Sunt acceptați absolvenți ai unor specializări precum:
Inginerie Energetică;
Inginerie Mecanică;
Mecatronică și Robotică;
Inginerie și Management;
Inginerie Industrială;
Ingineria Materialelor;
Inginerie Electrică;
Calculatoare și Tehnologia Informației;
Automatică și Sisteme Inteligente;
Inginerie Electronică și Telecomunicații;
Electromecanică Navală.
Pentru Serviciul Inginerie Civilă RT-U1 sunt eligibili și absolvenții de Construcții Civile, Industriale și Agricole, Îmbunătățiri Funciare sau Drumuri și Poduri.
Se pot înscrie și absolvenți fără experiență
Condițiile de experiență diferă în funcție de postul vizat.
Pentru poziția de Inginer în Pregătire nu este necesară experiență anterioară. Pentru Inginer Operare CNE în Pregătire este solicitată o experiență de minimum doi ani în activități tehnice relevante, iar pentru Inginer Operare CNE sunt necesari minimum patru ani de experiență în domenii precum proiectare, construcții, punere în funcțiune sau exploatarea instalațiilor energetice.
Compania precizează că experiența reprezintă o condiție necesară, însă încadrarea finală va fi stabilită pe baza rezultatelor obținute la concurs și a deciziei conducerii centralei.
Contracte pe trei ani pentru proiectul de retehnologizare
Potrivit anunțului, angajările se vor face pe bază de contract individual de muncă pe durată determinată, pentru o perioadă de 36 de luni, cu posibilitatea prelungirii după expirarea termenului inițial.
Candidații trebuie să dețină cunoștințe privind exploatarea centralelor nucleare de tip CANDU 6, reglementările din domeniul securității nucleare și să cunoască limba engleză la nivel mediu.
Constituie avantaj participarea anterioară la proiecte de retehnologizare nucleară sau la implementarea unor proiecte industriale majore.
Calendarul concursului
Data-limită pentru depunerea dosarelor este 10 noiembrie 2026.
Proba eliminatorie este programată pentru 16 noiembrie 2026, iar interviurile vor începe din 19 noiembrie 2026, datele exacte urmând să fie comunicate candidaților care trec de prima etapă de selecție.